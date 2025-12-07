نمایندگان مجلس تصویب کردند که کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش‌های غیرقومی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) در ادامه بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی ماده ۴ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند.

در ماده ۴ آمده است: کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش‌های غیر رقومی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی مصوبه ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ را صرفا از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین ذینفع یا ذینفعان نهایی، فرایند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقای زیرساخت‌های فناوری در سطح دستگاه‌های اجرایی به ویژه در بخش‌های مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت داده‌ها و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

