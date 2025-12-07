در پی تداوم سکون جو و انباشت آلاینده‌ها، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۶ آذر) در شرایط ناسالم برای همه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۳۹ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۵۳ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای همه است.

پیش از این اداره کل هواشناسی استان تهران افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی، تشدید کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در نیمه جنوبی و مرکزی تهران، غبار محلی و کاهش دید را تا ظهر دوشنبه (۱۷ آذر) پیش‌بینی کرده بود.

در این شرایط جوی مبتلایان به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری کنند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول،۱۱۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۹ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

