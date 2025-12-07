باشگاه خبرنگاران جوان- شینا انصاری صبح امروز در نشستی که با جمعی از دانشجویان فعال محیط‌زیست کشور در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با قدردانی از پرسشگری و نگاه تخصص‌محور دانشجویان گفت: زبان شما نشان می‌دهد با نسلی مواجه هستیم که علاوه بر آگاهی علمی، با شجاعت و دغدغه‌مندی مسائل محیط زیستی را مطالبه می‌کند. این روحیه جوانانه برای ما فرصت است و نه تهدید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه حل بحران‌های محیط زیستی تنها با اتکای به یک سازمان ممکن نیست، افزود: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است. مسائل امروز محیط زیست، گسترده و عمیق هستند و نیاز به مشارکت همه گروه‌های اجتماعی به‌ویژه جوانان دارند. سازمان به‌تنهایی قادر به رفع تمام چالش‌ها نیست و از حضور و همراهی نسل جوان استقبال می‌کنیم.

انصاری با اشاره به اینکه جلسات مناسبتی کافی نیست، از برنامه سازمان برای راه‌اندازی «کمیته جوانان و دبیرخانه صدای جوانان» خبر داد و اظهار کرد: این کمیته با حضور نمایندگان دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف، به‌صورت مستمر در ارتباط با معاونت‌های تخصصی سازمان فعالیت خواهد کرد تا پیشنهادها، مطالبات و ایده‌های دانشجویان به‌طور مستقیم پیگیری شود.

وی در پاسخ به درخواست دانشجویان برای شفافیت بیشتر اطلاعات محیط زیستی گفت: اصل ما شفافیت است. داده‌های سامانه پایش کیفی هوا بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی منتشر می‌شود و دانشگاه‌ها می‌توانند برای پروژه‌ها و پایان‌نامه‌ها به داده‌های تکمیلی دسترسی داشته باشند. اطلاعات محیط زیستی معمولاً طبقه‌بندی‌شده نیست و آماده همکاری با مراکز علمی هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت کیفی‌سازی کارورزی‌ها تصریح کرد: دانشجویان باید متناسب با تخصص خود در مناطق تحت مدیریت و طرح‌های میدانی مشارکت کنند تا تجربه عملی واقعی کسب شود. هماهنگی برای بازدید‌ها و ورود به مناطق حفاظت‌شده تسهیل خواهد شد.

انصاری با اشاره به محدودیت منابع انسانی و مالی سازمان، توسعه «حفاظت مشارکتی» و «حفاظت‌های خصوصی» را از راهبرد‌های دوره جدید عنوان کرد و افزود: حضور زنان در حوزه‌های میدانی محیط‌زیست به‌ویژه در سال‌های اخیر بسیار پررنگ و اثرگذار بوده است. نمونه آن فعالیت‌های موفق در منطقه حفاظت‌شده «پرور» است. ما از حضور توانمند زنان و مردان جوان بدون تبعیض استقبال می‌کنیم.

وی با دعوت از دانشجویان برای انجام پژوهش‌های مسئله‌محور گفت: با چالش‌هایی مانند بحران آب، حفاظت خاک، مدیریت تالاب‌ها و آلودگی‌ها مواجه هستیم. پژوهش‌ها باید کاربردی و مبتنی بر ارائه راهکار باشند تا بتوانیم از خروجی آنها برای ارتقای وضعیت محیط زیست کشور استفاده کنیم.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، انصاری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده محیط زیست ایران اظهار کرد: حضور شما و روحیه مطالبه‌گری و تخصص‌گرایی‌تان امیدبخش است. باور داریم که با همکاری نسل جوان می‌توانیم از میزان بحران‌ها بکاهیم و وضعیت محیط زیست کشور را ارتقا دهیم.