باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مجید جلالی کارشناس فوتبال کشورمان در گفت‌وگویی به بررسی وضعیت تیم ملی ایران در مرحله گروهی رقابت‌های پیش‌ِ رو پرداخت و تأکید کرد:کمترین لغزش می‌تواند شرایط صعود تیم ملی را تغییر دهد.

جلالی در ارزیابی کلی گروه گفت: من گروه را از زاویه کلان بررسی می‌کنم. چنین گروهی شامل تیم‌هایی است که همگی مدعی صعود هستند. وقتی در گروهی قرار می‌گیریم که تیم‌های دوم شباهت زیادی به هم دارند، نمی‌توان آن را ساده دانست. همه تیم‌ها شانس قابل توجهی برای صعود دارند و ایران نیز مانند سایر رقبای خود فرصت خوبی پیش‌ِ رو دارد.

او با اشاره به برآورد‌های فنی افزود: شانس بلژیک حدود ۴۰ درصد است؛ این تیم در یکی از بهترین ساختار‌های فوتبالی دنیا فعالیت می‌کند. ایران و مصر هر کدام ۲۵ درصد و نیوزیلند نزدیک به ۱۰ درصد شانس دارند. رقابت بسیار نزدیک خواهد بود و بازی‌های ما مقابل مصر و بلژیک تعیین‌کننده خواهد بود. در چنین گروهی شما روی لبه تیغ حرکت می‌کنید.

جلالی درباره نخستین دیدار ایران در گروه گفت: مقابل نیوزیلند نه تنها باید پیروز شویم، بلکه باید پتانسیل خودمان را حفظ کنیم. این مسئله می‌تواند مسیر صعود را برای تیم هموار کند.

این تحلیلگر فوتبال با بیان اینکه مصر رقیب اصلی ایران در مسیر صعود است» ادامه داد: «به نظرم ایران شانس خوبی دارد، اما همین شرایط برای رقیبان نیز وجود دارد. بازی‌ها بسیار نزدیک و حساس خواهد بود. لازم است تیم ملی با برنامه دقیق آماده دیدار با مصر شود و از طریق بازی‌های دوستانه هدفمند شانس خود را افزایش دهد.

جلالی با انتقاد از نگاه سطحی به بازی‌های دوستانه گفت: نباید فقط به عنوان بازی دوستانه توجه کنیم. باید رقیبانی از گلدان دوم انتخاب کنیم. بازی با تیم‌های گلدان اول کمکی نمی‌کند؛ چون رقابت اصلی ما با مصر و نیوزیلند است. اگر از بلژیک امتیاز بگیریم، شانس ما چند برابر می‌شود، اما نباید وقت خود را برای بازی‌هایی بگذاریم که فایده‌ای در روند آماده‌سازی ندارند. باید تیم‌هایی را انتخاب کنیم که یک پله ما را به استاندارد رقبا نزدیک‌تر کنند.

او با اشاره به ترکیب فعلی تیم ملی توضیح داد: وقتی خودمان هم آنالیز می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در برخی پست‌ها کمبود جدی داریم. برخی بازیکنان نمی‌توانند مربی را متقاعد کنند. آقای قلعه‌نویی درباره چهار بازیکن تردید دارد و بقیه نفرات تقریباً مشخص‌اند. حق دارند که با وجود فاصله کم تا آغاز جام جهانی، دست به تغییراتی بزنند. پیدا کردن بازیکن مناسب برای چهار پست کلیدی واقعاً دشوار است و این موضوع نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به استعدادپروری در باشگاه‌هاست.

مدیر فنی پیشین فدراسیون فوتبال در پایان خطاب به امیر قلعه‌نویی گفت: تا جای ممکن باید اطلاعات فنی خود را از رقیبان افزایش دهیم. اگر از گروه صعود کنیم، تحلیل دقیق‌تر تیم‌های مرحله بعد هم ضروری است. کادر فنی تیم ملی این مسیر را طی خواهد کرد، اما هرچه آنالیز عمیق‌تر باشد، شرایط بهتری خواهیم داشت. مشاوران فنی آقای قلعه‌نویی نقش بسیار مهمی دارند و می‌توانند کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را بالا ببرند.