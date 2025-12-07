کارشناس فوتبال کشورمان در رابطه با قرعه تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت‌هایی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مجید جلالی کارشناس فوتبال کشورمان در گفت‌وگویی به بررسی وضعیت تیم ملی ایران در مرحله گروهی رقابت‌های پیش‌ِ رو پرداخت و تأکید کرد:کمترین لغزش می‌تواند شرایط صعود تیم ملی را تغییر دهد.

جلالی در ارزیابی کلی گروه گفت: من گروه را از زاویه کلان بررسی می‌کنم. چنین گروهی شامل تیم‌هایی است که همگی مدعی صعود هستند. وقتی در گروهی قرار می‌گیریم که تیم‌های دوم شباهت زیادی به هم دارند، نمی‌توان آن را ساده دانست. همه تیم‌ها شانس قابل توجهی برای صعود دارند و ایران نیز مانند سایر رقبای خود فرصت خوبی پیش‌ِ رو دارد.

او با اشاره به برآورد‌های فنی افزود: شانس بلژیک حدود ۴۰ درصد است؛ این تیم در یکی از بهترین ساختار‌های فوتبالی دنیا فعالیت می‌کند. ایران و مصر هر کدام ۲۵ درصد و نیوزیلند نزدیک به ۱۰ درصد شانس دارند. رقابت بسیار نزدیک خواهد بود و بازی‌های ما مقابل مصر و بلژیک تعیین‌کننده خواهد بود. در چنین گروهی شما روی لبه تیغ حرکت می‌کنید.

جلالی درباره نخستین دیدار ایران در گروه گفت: مقابل نیوزیلند نه تنها باید پیروز شویم، بلکه باید پتانسیل خودمان را حفظ کنیم. این مسئله می‌تواند مسیر صعود را برای تیم هموار کند.

این تحلیلگر فوتبال با بیان اینکه مصر رقیب اصلی ایران در مسیر صعود است» ادامه داد: «به نظرم ایران شانس خوبی دارد، اما همین شرایط برای رقیبان نیز وجود دارد. بازی‌ها بسیار نزدیک و حساس خواهد بود. لازم است تیم ملی با برنامه دقیق آماده دیدار با مصر شود و از طریق بازی‌های دوستانه هدفمند شانس خود را افزایش دهد.

جلالی با انتقاد از نگاه سطحی به بازی‌های دوستانه گفت: نباید فقط به عنوان بازی دوستانه توجه کنیم. باید رقیبانی از گلدان دوم انتخاب کنیم. بازی با تیم‌های گلدان اول کمکی نمی‌کند؛ چون رقابت اصلی ما با مصر و نیوزیلند است. اگر از بلژیک امتیاز بگیریم، شانس ما چند برابر می‌شود، اما نباید وقت خود را برای بازی‌هایی بگذاریم که فایده‌ای در روند آماده‌سازی ندارند. باید تیم‌هایی را انتخاب کنیم که یک پله ما را به استاندارد رقبا نزدیک‌تر کنند.

او با اشاره به ترکیب فعلی تیم ملی توضیح داد: وقتی خودمان هم آنالیز می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در برخی پست‌ها کمبود جدی داریم. برخی بازیکنان نمی‌توانند مربی را متقاعد کنند. آقای قلعه‌نویی درباره چهار بازیکن تردید دارد و بقیه نفرات تقریباً مشخص‌اند. حق دارند که با وجود فاصله کم تا آغاز جام جهانی، دست به تغییراتی بزنند. پیدا کردن بازیکن مناسب برای چهار پست کلیدی واقعاً دشوار است و این موضوع نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به استعدادپروری در باشگاه‌هاست.

مدیر فنی پیشین فدراسیون فوتبال در پایان خطاب به امیر قلعه‌نویی گفت: تا جای ممکن باید اطلاعات فنی خود را از رقیبان افزایش دهیم. اگر از گروه صعود کنیم، تحلیل دقیق‌تر تیم‌های مرحله بعد هم ضروری است. کادر فنی تیم ملی این مسیر را طی خواهد کرد، اما هرچه آنالیز عمیق‌تر باشد، شرایط بهتری خواهیم داشت. مشاوران فنی آقای قلعه‌نویی نقش بسیار مهمی دارند و می‌توانند کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را بالا ببرند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، فوتبال
خبرهای مرتبط
قاسمپور:
قلعه‌نویی هم نمی‌توانست این قرعه راحت را در جام جهانی بردارد
قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛
بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه ایران شدند
حضور ۷۵ دقیقه‌ای مهدی طارمی در ترکیب المپیاکوس بدون گل بود
نظرات کارشناسان فوتبال درباره گروه ایران در جام جهانی
قلعه‌نویی: در جام جهانی کاری می‌کنیم ایران یک هفته تعطیل شود/ دیگر دلالی در تیم ملی وجود ندارد
قلعه‌نویی: حریف آسان بی‌معناست/ به چهار بازی تدارکاتی قدرتمند نیاز داریم
جام جهانی ۲۰۲۶؛
اعلام رسمی سیدبندی جام جهانی از سوی فیفا/ تیم‌ملی در سید دوم جای گرفت
زمان و مکان دیدار‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی اعلام شد
مهدوی: نزول تیم ملی ما به علت ضعف در پایه‌ها است
تاج در واکنش به حواشی تیم‌ملی: اگر حمایت می‌خواهیم باید انتقادات را بپذیریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برتری تیم والیبال دختران دانش‌آموز ایران برابر بلغارستان
جدایی هافبک خارجی استقلال
دروازه بان سپاهان سال ۱۴۰۴ را از دست داد
تاج گذاری مسی در آمریکا/ خداحافظی بوسکتس و آلبا از فوتبال با طعم شیرین قهرمانی+ فیلم
زیدان آسیا، مسی شد
آشتیانی: مدیران سرخابی باعث شدند بازی دربی بی‌کیفیت شود
شایعه اخراج رامین رضاییان تکذیب شد
پرورش خواه: بازیکنان استقلال و پرسپولیس کیفیت ندارند
پرسپولیس به بهترین گلزن تیمش پیشنهاد تمدید داد
قلعه‌نویی هم نمی‌توانست این قرعه راحت را در جام جهانی بردارد
آخرین اخبار
دهمی رستمیان در فینال جام‌های جهانی تیراندازی ۲۰۲۵
حضور پررنگ داوران فوتبال ایران در بازی‌های المپیک جنوب شرق آسیا
انتخاب نصیری‌نژاد به عنوان رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا
چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام شد
شایعه اخراج رامین رضاییان تکذیب شد
پرسپولیس به بهترین گلزن تیمش پیشنهاد تمدید داد
حضور علی نژاد در جمع دانشجویان علوم ورزش و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی
نیمی از ساختمان پرسپولیس توقیف شد
پرورش خواه: بازیکنان استقلال و پرسپولیس کیفیت ندارند
محسن شادی اولین رئیس فدراسیون روئینگ شد
دروازه بان سپاهان سال ۱۴۰۴ را از دست داد
جدایی هافبک خارجی استقلال
زیدان آسیا، مسی شد
استقلال باز هم در اراک مساوی کرد
پیام تبریک وزارت ورزش به تیم ملی نوجوانان ترا‌ی‌اتلون ایران پس از قهرمانی آسیا
کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» عازم دبی شد
برتری تیم والیبال دختران دانش‌آموز ایران برابر بلغارستان
تاج گذاری مسی در آمریکا/ خداحافظی بوسکتس و آلبا از فوتبال با طعم شیرین قهرمانی+ فیلم
اتلتیک بیلبائو ۱ - ۰ اتلتیکو مادرید/ دومین شکست پیاپی و فاصله‌گیری کامل از صدر+ فیلم
لیدز یونایتد ۳ - ۳ لیورپول/ توفان الند رود، اشلوت و تیمش را درنوردید+ فیلم
قلعه‌نویی هم نمی‌توانست این قرعه راحت را در جام جهانی بردارد
پرکاس: حواشی دربی از کیفیت فنی سرخابی‌ها بیشتر است
آشتیانی: مدیران سرخابی باعث شدند بازی دربی بی‌کیفیت شود
اینتر ۴ - ۰ کومو/ پیروزی طعنه آمیز نراتزوری مقابل بهترین خط دفاع لیگ + فیلم
رئال بتیس ۳ - ۵ بارسلونا/ تیم فلیک همچنان گل می‌خورد، اما بیشتر گل می‌زند + فیلم
پیام تبریک وزیر ورزش پس از قهرمانی ایران در مسابقات تکواندوی امید‌های جهان
شکایت استقلال از سروش رفیعی
سیتی به ۲ امتیازی آرسنال رسید/ چلسی از مدعیان دور شد
زمان و مکان دیدار‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی اعلام شد
حضور ۷۵ دقیقه‌ای مهدی طارمی در ترکیب المپیاکوس بدون گل بود