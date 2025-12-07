شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از ضعف آنتن دهی پوشش شبمه های تلفن همراه ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به عصر فناوری و اطلاعات ضعف پوشش شبکههای تلفن همراه و نداشتن آنتن دهی مناسب اهالی برخی از روستاهای شهر ری استان تهران را با مشکلاتی مواجه کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این مشکل پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
یکی از مهمترین مشکلات روستاهای شهرستان ری، ضعف پوشش شبکههای تلفن همراه و نبود آنتندهی مناسب است؛ چالشی که سالهاست مردم این مناطق در عصر فناوری با آن دستوپنجه نرم میکنند.
این مشکل که گاهی به خارج از دسترس قرار گرفتن کامل خطوط موبایل منجر میشود، به یکی از معضلات جدی و روزمره روستاییان تبدیل شده است. باوجود مکاتبات متعدد دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی با دستگاههای بالادستی و نهادهای مرتبط، هنوز اقدام مؤثری برای رفع این نقص انجام نشده و بسیاری از پیگیریها بینتیجه مانده است.
این روزها که مدارس بهدلیل آلایندگی شدید هوا تعطیل شدهاند، نبود آنتندهی مناسب مشکلات خانوادهها و دانشآموزان را دوچندان کرده است. در شرایطی که برخی روستاها حتی با وجود داشتن مدرسه، از کمبود معلم در پایههای مختلف رنج میبرند، حداقل انتظار آن است که موضوع ارتباطات و دسترسی به شبکه، با جدیت بیشتری دنبال شود.
پیگیری مؤثر این معضل از سوی نماینده مردم در مجلس، فرماندار، بخشداران و مجموعه مخابرات میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت ارتباطی روستاهای شهرستان ری داشته باشد و بخشی از نیازهای اساسی مردم را برطرف کند.
