باشگاه خبرنگاران جوان - نواب قائدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، در نخستین روز کاری خود میزبان مدیران عامل و ارشد شهرک‌های صنعتی استان بود. این دیدار به منظور بررسی دغدغه‌های صنایع در خصوص خاموشی‌های اجباری و محدودیت‌های تأمین برق در ساعات اوج مصرف تابستان و زمستان برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران شهرک‌های صنعتی بزرگ شیراز، لارستان، مرودشت، آباده، جهرم و چندین شهرک صنعتی اقماری همراه بود، مدیران صنعتی به مشکلات ناشی از قطعی و محدودیت برق در خطوط تولید اشاره کردند.

آنها خواستار برنامه‌ای شفاف و بلندمدت برای جلوگیری از تکرار این مسائل شدند.

قائدی ضمن تشکر از حضور و حسن نظر مدیران، تأمین برق پایدار صنایع را خط قرمز مدیریت جدید اعلام کرد و تأکید نمود: درک کاملی از عمق مشکلات صنایع داریم و تمام برنامه‌ریزی‌های جدید با هدف حذف کامل توقف خطوط تولید به دلیل کمبود برق انجام شده است.

او همچنین به اهمیت تأمین و انتقال برق برای شهرک‌های صنعتی و نقش آن در تأمین معیشت و اقتصاد اشاره کرد و گفت: تأمین برق پایدار نه تنها به حفظ اشتغال کمک می‌کند بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی استان نیز شتاب بخشد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای فارس از اجرای پروژه‌های متعدد ارتقای سیکل ترکیبی در نیروگاه‌های موجود و برنامه گسترده توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با اولویت شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود که این اقدامات به‌زودی تأثیر قابل توجهی در پایداری برق صنایع خواهد داشت.

یکی از نکات برجسته نشست، پیشنهاد نصب پنل‌های خورشیدی روی پشت‌بام آپارتمان‌های مسکونی، مجتمع‌های اداری و کارگاه‌های داخل و اطراف شهرک‌ها بود که با استقبال دکتر قائدی مواجه شد.

او این طرح را کاملاً عملیاتی و هوشمندانه خواند و وعده تسریع در عقد قرارداد‌های ساخت و پشتیبانی فنی را داد.

در پایان، قائدی از مدیران خواست تا پیشنهاد‌ها و طرح‌های توجیهی خود را تا پایان ماه جاری ارائه دهند تا در کمیته مشترک برق و صنعت بررسی و به سرعت اجرایی شود.

منبع: شرکت برق منطقه‌ای فارس