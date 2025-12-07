رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده صد درصدی از صورت‌حساب الکترونیک را گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در رابطه با اهمیت بسیار بالای هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور در جهت تحقق عدالت در اخذ مالیاتی و کارآمدی نظام مالیاتی گفت: یکی از رویکرد‌های مهم در زمینه تحقق نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه در کشور، حرکت به سمت داده‌محوری به جای ممیزمحوری و تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی است و یکی از گام‌های مهم در این زمینه در بخش پایه مالیات بر ارزش افزوده، به کارگیری کامل و ۱۰۰ درصدی از صورت حساب الکترونیک است.

تیزهوش تابان ادامه داد: وقتی صورت حساب الکترونیک صادر می‌شود، به جای این که سلیقه شخصی افراد مبنای مالیات‌ستانی باشد، دریافت مالیات بر اساس اطلاعات درست و دقیق صورت می‌گیرد که این‌ها روند‌های مثبتی هستند و در نهایت، به دریافت مالیات حقه از همگان و افزایش عدالت مالیاتی می‌انجامند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، در رابطه با استفاده از سازوکار‌های هوشمند در اخذ مالیات خاطرنشان کرد: کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی برای دولت، یکی از پیامد‌های استفاده از روند‌های هوشمند مالیاتی است و پیشبرد سریع و دقیق کار‌ها نیز از دیگر مزیت‌های استفاده از ساز و کار‌های نوین مالیات‌ستانی به شمار می‌رود. 

تیزهوش تابان گفت: یکی از مهم‌ترین متغیر‌ها در زمینه ایجاد شفافیت در حوزه اقتصادی و مالیاتی کشور این است که همه چیز به درستی و مبتنی بر فاکتور الکترونیک ضبط و ثبت شود. در نتیجه، وقتی همه تراکنش‌های مالی افراد به صورت آنی ثبت می‌شوند، همه چیز شفاف است و نرخ مالیات بر ارزش افزوده را نیز برای مودیان مشخص می‌کند که همه این موارد، زمینه را برای پیش‌بینی‌پذیری فرآیند اخذ مالیات و تحقق عدالت مالیاتی به وجود می‌آورد. 

او ادامه داد: ثبت اطلاعات معاملات و تراکنش‌های مالی، زمینه‌ای برای جلوگیری از صدور فاکتور‌های جعلی ایجاد می‌کند و مقابله با فاکتورسازی باید بر اساس شاخص‌های دقیق صورت بگیرد و تمامی تراکنش‌ها نباید به عنوان درآمد و سود در نظر گرفته شوند و بر اساس آن‌ها مالیات‌ستانی صورت بگیرد و توجه به این جزئیات در دریافت مالیات دقیق از همگان و مقابله با فاکتورسازی اهمیت دارد. 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: به طور کلی، صدور صورت حساب الکترونیک یک اقدام در راستای نوسازی نظام مالیاتی کشور است و زمینه را برای افزایش شفافیت و بهبود روند‌های مالیات‌ستانی مهیا می‌کند. 

هادی تیزهوش تابان در پایان تأکید کرد: اقداماتی که در راستای حل مشکلات مودیان هستند، مثبت ارزیابی می‌شوند و به افزایش اعتماد مودیان به روند‌های مالیاتی کشور می‌انجامند. به طور مثال؛ دریافت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه حساب نهایی و اجتناب از دریافت زودهنگام این نوع مالیات کمک‌کننده است و این امر، به عنوان تنفسی برای مودی عمل می‌کند و زمینه را برای افزایش گردش سرمایه در کشور ایجاد می‌کند.

برچسب ها: اخذ مالیات ، صورت حساب الکترونیکی ، اتاق بازرگانی
