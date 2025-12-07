حضور معنادار دانشجویان حرکت کشور را بیمه کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در گفتوگویی درباره اهمیت ۱۶ آذر و روز دانشجو، با تبریک این روز به همه دانشجویان و دانشگاهیان و با بیان اینکه حادثه ۱۶ آذر و شهادت سه دانشجو بیانگر نگاه مردم و دانشگاهها به کودتای غیرقانونی و غیر اخلاقی آمریکا در داخل خاک ایران بود که رژیم طاغوتی را مجدداً به ایران تحمیل کردند، خاطرنشان کرد: آمریکاییها در آن زمان و پس از این کودتا جرات کردند و معاون رئیسجمهور خود را به ایران فرستادند، اما جوانان دانشجو در خوابگاه امیرآباد با او برخورد جدی کردند و پس از آن نیز حوادث دانشگاه تهران رخ داد که نقطه عطفی جدی در انقلاب و جنبش اسلامی ایران شد.
عارف با اشاره به اینکه سه دانشجوی مسلمان شهید شده در حادثه ۱۶ آذر وابسته به جریانات اسلامی بودند که در دانشگاهها شکل گرفت، تاکید کرد: جنبش دانشجویی ایران در دهه ۲۰ شمسی با ابتکار مرحوم آیت الله سیدمحمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان شکل گرفت و پس از ۱۶ آذر، جنبشهای دانشجویی روند خوب و پایداری را با همکاری بازاریان ایجاد کردند که در نهایت نقطه وصل و تمرکز بازار و دانشگاه به قیام ۱۵ خرداد منجر شد و روحانیت نیز به این دو بدنه اجتماعی اضافه شدند و این سه جریان پشت سر رهبری انقلاب قرار گرفتند که در نهایت انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ پیروز شد.
معاون اول رئیس جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره سه دانشجوی مسلمان شهید در حادثه ۱۶ بازار و همچنین سایر شهدای دانشجو در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: روز ۱۶ آذر را به دلیل نقش جوانان در همه صحنهها به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گرامی میداریم؛ امکان ندارد هیچ صحنه مهم و راهبردی همانند دفاع مقدس ۸ ساله و دوران سازندگی بعد از انقلاب را نام ببریم که جوانان و دانشجویان نقش کلیدی در آن نداشته باشند.
عارف تصریح کرد: حضور معنادار جوانان و دانشجویان حرکت کشور را بیمه کرده است که باید از این انگیزه و نشاط جوانان و همچنین از دانشمندان برجسته جوان در جهت حل مشکلات کشور به خوبی استفاده کنیم.
معاون اول رئیس جمهور درباره رویکرد دولت چهاردهم نسبت به دانشگاه و علم و فناوری، گفت: با وجود همه مشکلات از جمله تحریم ها، روند رشد علم و فناوری کشور خوب بوده است. تلاش ما این است که پیشرفتهای علمی تاثیر خود را بر سایر حوزهها بگذارد. در برخی بخشها مثل حوزه دفاعی این تاثیرگذاری زیاد بوده و به برکت نشاط و انگیزه جوانان و دانشمندان کشورمان، ما در این زمینه در شرایط خوبی هستیم، اما در برخی بخشها هم تاثیرگذاری پیشرفتهای علمی زیاد نبوده است.
وی ادامه داد: راهبرد دولت چهاردهم این است که توسعه فناوریهای پیشرفته را در اولویت جدی قرار دهد، زیرا در سند چشم انداز توسعه تاکید شده است که باید در این زمینه جایگاه اول منطقه را به دست آوریم. از سویی با پیشرفت در این زمینه میتوانیم مطالبات مردم را پاسخ دهیم و آنها نتیجه پیشرفت فناوری را در زندگی خود حس کنند.
عارف درباره رویکرد دولت نسبت به توجه به معیشت اساتید نیز بیان کرد: از ماههای اول دولت چهاردهم، معیشت و مسکن اساتید به خصوص اساتید جوان را پیگیری کردهایم. با خودروسازان نیز برای تامین خودرو اساتید نیز گفتوگوهایی انجام شده است. همین روند را نیز برای دانشجویان دنبال میکنیم، زیرا معتقدیم دانشجو برای این اینکه با آرامش تحصیل کند باید نیازهای حداقلیاش تامین شود. امیدواریم اقداماتی که آغاز کردهایم به زودی به نتیجه برسد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین درباره لزوم تغییر ساز و کار اداره دانشگاهها، بیان کرد: با ساز و کار اداره فعلی دانشگاهها نمیتوانیم به جهش در زمینه علم و فناوری دست یابیم. کسب مرجعیت علمی و پیشرفت فناوری به خصوص در زمینه هوش مصنوعی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و برای کسب این جایگاه باید تغییراتی در مدیریت دانشگاههای بزرگ ایجاد کرده تا نگاه دولت به دانشگاه مثل یک اداره نباشد. انتظار ما از دانشگاه این است که مشکلات و ناترازیهای کشور را حل کند که شاید اول ناترازی چگونگی اداره دانشگاه باشد و دانشگاه اول باید این نوع ناترازی را حل کند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت