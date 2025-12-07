معاون فرهنگی وزیر کار گفت: با محوریت ترویج ورزش برای حفاظت از سلامتی بانوان، پویش ملی ورزش برای زنان کارگر راه اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محمد چکشیان معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگوی سوم زن که نقش تربیتی و مادری را در کنار نقش‌آفرینی اجتماعی و تاریخ‌ساز بانوان قرار می‌دهد، به جهان عرضه کرده است، نتایج این رویکرد را در شاخص‌های حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی کشور برشمرد و اظهار کرد: پیش از انقلاب کمتر از ۲۵ درصد دانشجویان دختر بودند، اما امروز بیش از ۵۲ درصد دانشجویان کشور را بانوان تشکیل می‌دهند. همچنین سهم هیات علمی زن از زیر ۱۴ درصد به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.

چکشیان نقش برجسته زنان در ورزش کشور را نشانه‌ای از این تحول دانست و افزود: تعداد رشته‌های ورزشی فعال بانوان از حدود هفت رشته پیش از انقلاب به بیش از ۴۰ رشته رسیده و بسیاری از مدال‌های بین‌المللی توسط بانوان کسب می‌شود. در کاروان المپیک ۲۰۲۴ نیز ۳۰ درصد ورزشکاران اعزامی از ورزشکاران زن بودند.

معاون فرهنگی وزیر تعاون با اشاره به جایگاه زنان در تاریخ اسلام، نقش اجتماعی و تربیتی حضرت زهرا و حضرت زینب (س) را نمونه‌ای از حضور دوگانه تربیتی و اجتماعی زن مسلمان دانست و گفت: انقلاب اسلامی این الگو را احیا و بازتعریف کرده است.

وی درباره برنامه‌های توسعه ورزش کارگری و بانوان خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر مسابقات قهرمانی بانوان کارگری، جام آزاد، جام شرکت‌ها و ۲ لیگ اختصاصی بانوان راه‌اندازی شده و ۱۲ ورزشکار سازمان‌یافته حرفه‌ای زن در ساختار ورزش کارگری فعالیت دارند.

چکشیان با اشاره به برگزاری هشتمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر، توضیح داد: پس از آسیب‌شناسی هفت دوره گذشته، تصمیم گرفتیم رویکرد المپیاد از حالت فقط قهرمانی فاصله گرفته و به سمت ترویج فرهنگ ورزش بانوان حرکت کند. هدف اصلی ما توسعه مشارکت است، نه صرفاً رقابت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی پویش ملی ورزش بانوان کارگری خبر داد و گفت: کارخانه‌ها و شرکت‌ها فراخوان شده‌اند تا کلیپ‌های سه‌دقیقه‌ای از رویداد‌های ورزشی بانوان خود ارسال کنند. تیم‌هایی که در این پویش مشارکت داشته باشند، در اولویت اعزام به مرحله پایانی المپیاد قرار می‌گیرند تا عدالت در مشارکت رعایت شود و هزاران نفر در سراسر کشور در این جریان سهیم شوند.

وی حضور رئیس‌جمهور در مسابقه نمادین هفته کارگر را حمایتی مهم از ورزش کارگری توصیف کرد و ادامه داد: این اقدام می‌تواند به ترویج ورزش کارگری، به‌ویژه در بخش بانوان، شتاب بیشتری بدهد.

چکشیان تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در ورزش کارگری، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و منابع انسانی است؛ و در حوزه بانوان این سرمایه‌گذاری ارزش مضاعف دارد، زیرا علاوه بر نقش اجتماعی، در تربیت نسل آینده نیز تعیین‌کننده است.