مدیر مهندسی قوای محرکه گفت:تولید شاهین با چهره جدید و موتور ۱.۵ لیتری توربوشارژ تا پایان سال آینده وارد خط تولید خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد نیستانی با اشاره به آثار اجتماعی و زیست‌محیطی افزایش مصرف سوخت به‌ویژه در کلان‌شهرها اظهار داشت: مصرف بالای سوخت علاوه بر افزایش فشار بر منابع تأمین انرژی و تحمیل هزینه‌های سنگین، موجب رشد آلاینده‌ها و افزایش بیماری‌های قلبی و تنفسی می‌شود. از این‌رو، کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولیدی یکی از اولویت‌های جدی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه استاندارد مصرف سوخت، مبنای اصلی رتبه‌بندی خودروها از A تا G است، افزود: نسخه جدید این استاندارد اکنون در دومین دوره سالانه خود قرار دارد و اجازه تولید خودروهای خارج از رده G را نمی‌دهد. طی سال‌های گذشته با تدوین نقشه راه مشخص، کاهش مصرف سوخت محصولات خود را به‌طور هدفمند دنبال کرده است.

مدیر مهندسی قوای محرکه گروه خودروسازی  گفت: تمامی محصولات فعلی سایپا در بازه مجاز استاندارد یادشده قرار دارند و میانگین مصرف سوخت ناوگان محصولات سبک این گروه طی سال‌های اخیر به‌صورت مستمر کاهش یافته است؛ به‌طوری که این رقم در سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۱۵ لیتر، در سال ۱۴۰۳ برابر با ۶.۸۵ لیتر و اکنون به حدود ۶.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر رسیده است.

وی تصریح کرد: این ارقام بر اساس نتایج آزمون‌های رسمی مصرف سوخت (در سیکل رانندگی NEDC و با شرایط رانندگی استاندارد) و با لحاظ تیراژ تولید خودروها محاسبه شده و طبیعی است که مصرف واقعی خودروها به دلیل شرایط رانندگی، ترافیک، شیب مسیر، تعداد سرنشین، روشن بودن مصرف کننده ها و فشار باد تایر ...با نتایج آزمایشگاهی کمی متفاوت باشد.

مدیر مهندسی قوای محرکه  با اشاره به گزارش اخیر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) گفت: بر اساس این گزارش،  رتبه نخست کشور در بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش انتشار کربن محصولات سواری را به دست آورده است؛ موفقیتی که حاصل مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر طی سال‌های گذشته است.

وی، ارتقای موتور M15 به M15I در محصولات خانواده کوییک، اطلس و سهند، جایگزینی موتور ME16 در خانواده شاهین به جای M15TC و بهبود ضریب درگ (آیرودینامیک) در محصولات از نسل پراید تا شاهین را از مهم‌ترین اقدامات سایپا در این حوزه برشمرد.

نیستانی افزود: توسعه نسخه‌های دوگانه‌سوز ساینا و سهند، همچنین عرضه محصولات وارداتی و مونتاژ داخل کم مصرف از دیگر برنامه‌های  در راستای کاهش مصرف سوخت است.

مدیر مهندسی قوای محرکه  اعلام کرد: این گروه در حال برنامه‌ریزی برای خرید و مونتاژ خانواده موتورهای ۱.۵ لیتری با فناوری‌های روز دنیا در نسخه‌های تنفس طبیعی، توربوشارژ و توربوشارژ با تزریق مستقیم است. در نخستین گام، محصول شاهین با چهره جدید و موتور ۱.۵ لیتری توربوشارژ تا پایان سال آینده وارد خط تولید خواهد شد.

وی درباره پروژه‌ی خودروی آریا هیبریدی با مصرف ترکیبی ۲.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر نیز گفت: این پروژه که مهرماه سال جاری رونمایی شد، در مرحله توسعه قرار دارد. دیگر محصول جدید سیتروئن C3-XR با موتور سه سیلندر ۱.۲ لیتری، توان ۸۵ کیلووات و گشتاور ۱۹۰ نیوتن‌متر است که مصرف سوختی در حدود ۶.۱ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارد.

چشم‌انداز کاهش بیشتر مصرف سوخت

نیستانی در پایان تأکید کرد: با ورود نسل جدید موتورهای سایپا، تولیدی شدن آریا هیبریدی و افزایش تیراژ محصول C3-XR، میانگین مصرف سوخت ناوگان محصولات سبک سایپا در سال‌های آینده به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

