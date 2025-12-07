باشگاه خبرنگاران جوان - عبداللهی اصل در حاشیه نشست با انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی درباره سهم دارو از الحاقیه بودجه، اظهار کرد: مشکل ما در حوزه دارو و تجهیزات تغییرات و تصمیمگیریهای آنی و گاه بدون اطلاع مسوولان مربوطه برای نظام سلامت است. به عنوان مثال مصوبههایی را میبینیم که میخواهند سهم ارزی دارو و تجهیزات را کم کنند. مثلا گاهی عنوان میشود که ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی این حوزه را میخواهند به ۲۹۰۰ کاهش دهند و در چنین مواقعی باید با پیگیریها در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این موضوعاتی را برطرف میکنیم. در مجموع اگر آنچه که در بودجه آمده به ما بدهند میتوانیم کجدار و مریز سال را به پایان برسانیم.
وی ادامه داد: مشکلات حوزه صنعت دارو دو گروه است؛ یک گروه نقدینگی و ریالی است که باید از بیمه باز گردد و به زنجیره تامین برسد. بحث دیگر نیز آن است که دولت باید تخصیص دهد و این ارز تخصیصی جهت مواد اولیه به کشور مربوطه انتقال یابد.
مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو درباره وضعیت ذخایر دارویی داروخانهها گفت: قاعدتا ذخیره دارو در داروخانهها و پخشها باید سه - چهار ماه باشد، اما ذخیره در کارخانه زیر یک ماه در پخشها زیر دو ماه و داروخانهها زیر ۳ ماه است.
عبداللهی در پاسخ به سوالی درباره ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات و تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ذخیره استراتژیک در شرایط ثبات برای شرایط غیرثبات انجام میشود. این در حالیست که اکنون در بدترین حالت ممکن از لحاظ ارزی و ریالی قرار داریم.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش «فی فور سرویس» را نظام پرداختی بسیار قدیمی خواند و گفت:جیب پزشک باید از دست مردم جدا شود.
عبداللهی اصل همچنین با اشاره به ریسک سنجی در پیشبینیها جهت آنکه منابع محدود را به داروهای اساسی اختصاص دهند، گفت: ۳۰۰۰ قلم دارو در فهرست رسمی دارویی کشور قرار دارد. ۱۳۰ قلم از این داروها بسیار حیاتی هستند و ۴۰۰ قلم جزو داروهای ضروری در کشور قلمداد میشود در مجموع از این ۳۰۰۰ قلم دارو حدود ۵۴۰ قلم اولویت اول ما برای تامین در سازمان غذا و داروست. طبیعی است این فاصله ۵۴۰ تا ۳۰۰۰ قلم میتواند هر آن دچار کمبود شود.
وی افزود: در مجموع در حال حاضر در زمینه داروهای ضروری بیمارستانی ۲۱ قلم کمبود داریم و واقعیت آن است که برخی از اینها یا کم مصرف هستند یا زیانده. ۵۶ قلم دارو نیز که بیمارستانی نیستند، اما در گروه داروهای ضروری قرار دارند، دچار کمبود هستند.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: هشدار اینجاست که از مجموع ۳۰۰۰ قلم دارو در فهرست دارویی کشور ۱۹۵ قلم موجودی زیر یک ماه دارند، ۳۶۰ قلم موجودی زیر دو ماه و ۲۷۰ قلم موجودی زیر سه ماه دارند، یعنی حدود ۸۰۰ قلم دارو میتواند دچار کمبود شود و منتظر دریافت ارز و ریال هستند. همچنین ۱۷ قلم از داروهای ضروری یا منابعشان در دنیا کم است یا قیمتهایی دارد که کشور قادر به تامین آن نیست.
عبداللهی اصل در ادامه صحبتهایش با تاکید بر آنکه پول دارو باید برای همین حوزه خرج شود، افزود: متاسفانه گاهی شاهدیم پولی که برای دارو میآید در چاله چولههای نظام سلامت گم میشود و در این باره باید چارهاندیشی کرد.
او گفت: برای دارو و تجهیزات در سال جاری ۳.۵ میلیارد دلار مصوب ارز ترجیحی است و ۱.۵ میلیارد دلار ارز مبادلاتی. از این پنج میلیارد دلار، سه میلیارد دلار آن تخصیص داده شده، اما نزدیک یک میلیارد دلار آن انتقال نیافته است و پول در بانک مرکزی مانده است.
منبع: ایسنا