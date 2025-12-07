باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه با توجه به گسترش پدیده شهرنشینی و فعالیت‌های روزمره ایجاد مراکز تفریحی و سرگرمی برای گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی به عنوان ضرورت برای شهروندان محسوب می‌شود. به تازگی اهالی برخی از شهر‌های جنوبی کشورمان مانند شهر‌های رامشیر؛ سوسنگرد؛ بوستان شادگان؛ آبادان خرمشهر؛ اهواز؛ دشت آزادگان؛ امیدیه؛ هندیجان؛ بندر امام و ماهشهر از مراکز تفریحی و فضای سبز مناسبی برخوردار نیست و این موضوع موجب نارضایتی شهروندان شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به راه اندازی مراکز تفریحی و گردشگری اقدام کنند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام شهر‌های رامشیر؛ سوسنگرد؛ بوستان شادگان؛ آبادان خرمشهر؛ اهواز؛ دشت آزادگان؛ امیدیه؛ هندیجان؛ بندر امام و ماهشهر از مراکز تفریحی و فضای سبز مناسبی برخوردار نیست و هیچ اقدامی برای ترمیم و مرمت آسفالت و راه اندازی مراکز تفریحی در این شهر‌ها صورت نگرفته است. لطفا پیگیری کنید.

