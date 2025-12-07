پسر رئیس جمهور آمریکا از فساد در اوکراین انتقاد کرد و گفت ثروتمندان اوکراینی با دریافت پول از غرب، فرار کرده و بقیه را برای جنگیدن رها کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ رئیس جمهور آمریکا در کنفرانسی در غرب آسیا، گفت که پدرش ممکن است مسئله جنگ اوکراین را کنار بگذارد.

او در یک سخنرانی طولانی گفت که ثروتمندان «فاسد» اوکراین از کشور خود گریخته و «طبقه دهقان» را برای جنگیدن در کشور باقی گذاشته‌اند.

ترامپ جونیور هیچ نقش رسمی در دولت پدر خود ندارد، اما از چهره‌های کلیدی جنبش ماگا (عظمت را به آمریکا بازمی‌گردانیم) است. مداخله او نشان دهنده انزجار برخی از اعضای تیم ترامپ از دولت اوکراین بوده و در حالی صورت می‌گیرد که تیم مذاکره کننده ترامپ در حال اعمال فشار بر کی‌یف برای واگذاری بخش‌هایی از خاک خود است.

ترامپ جونیور گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین جنگ را طولانی می‌کند، زیرا می‌داند که اگر این جنگ پایان یابد، هرگز در انتخابات پیروز نخواهد شد. او همچنین افزود که اوکراین بسیار فاسدتر از روسیه است.

پسر رئیس جمهور آمریکا همچنین از کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت تحریم‌های اروپایی کارساز نیستند، زیرا صرفاً قیمت نفت را افزایش داده‌اند. او طرح اروپا را اینگونه توصیف کرد: «ما منتظر می‌مانیم تا روسیه ورشکست شود. این یک طرح نیست».

او گفت که در طول کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فقط با سه نفر مواجه شده که فکر می‌کردند جنگ اوکراین جزء ۱۰ مسئله اصلی واشنگتن است. به عقیده او، «خطر ورود مواد مخدر به آمریکا، خطری بسیار آشکارتر از هر چیزی است که در اوکراین یا روسیه جریان دارد».

ترامپ جونیور گفت که تابستان امسال در موناکو مشاهده کرده که ۵۰ درصد از خودرو‌های بسیار گران‌قیمت مثل بوگاتی و فراری پلاک اوکراینی دارند. او گفت: «وقتی می‌بینیم که هر پلاک ماشینی در موناکو اوکراینی است، همه شایعات را هم می‌شنویم. اینکه ثروتمندان فرار کردند و آنچه را که به نظرشان طبقه دهقان بود، برای جنگیدن در این جنگ رها کردند. هیچ انگیزه‌ای برای توقف جنگ وجود ندارد، زیرا تا وقتی که قطار پول در راه است و آنها دزدی می‌کنند، هیچ کس چیزی را حسابرسی نمی‌کند، بنابراین دلیلی برای صلح وجود ندارد.»

ترامپ جونیور در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پدرش به سادگی کنار بکشد، گفت که شاید او این کار را بکند و افزود که پدرش یکی از غیرقابل پیش‌بینی‌ترین افراد در سیاست است. 

او در انتها گفت که واشنگتن دیگر «احمقی با دسته چک» نخواهد بود.

منبع: گاردین

