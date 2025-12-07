رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از افتتاح برج علم و فناوری برای نخبگان شاهد و ایثارگر با حضور معاون علمی رئیس جمهور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی در مراسم روز دانشجو که امروز -یکشنبه ۱۶ آذرماه- در دانشگاه شاهد برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و خاطر شهدا به‌ویژه ۵ هزار شهید دانشجو، گفت: دانشجویان دانشگاه شاهد افتخار ما هستند. در جلسه هیئت دولت قرار شد هر عضو هیئت دولت به مناسبت روز دانشجو در دانشگاهی حضور پیدا کنند، داوطلب شدم تا در دانشگاه شاهد و جمع دانشجویان این دانشگاه حضور پیدا کنم.

وی با اشاره به ۱۱ شهید دانشجوی جنگ ۱۲ روزه، گفت: ۲ پیکر هنوز شناسایی نشده است. پیکر شهیده مرضیه عسگری، فوق تخصص نوزادان و پیکر دانشجوی نخبه شهیده یاسمین باکویی هنوز پیدا و شناسایی نشده است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، شهیده یاسمین باکویی و شهیده پرنیا عباسی، شاعره دانشجو که در جنایات رژیم اشغالگر صهیونیست به شهادت رسیدند، گفت: یاد و خاطر شهدای دانشجوی جنگ ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر دیدار دانشجویان با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: دکتر رسولی پدر شهیده دکتر زهره رسولی، پدربزرگ شهیده ۲ ماهه رایان قاسمیان و کودک مجروح کیان قاسمیان در دانشگاه شاهد هیئت علمی هستند.

اوحدی با اشاره به افتتاح برج علم و فناوری برای نخبگان شاهد و ایثارگر با حضور دکتر حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور، گفت: تلاش می‌کنیم تا مدیریت و مسئولیت این برج علم و فناوری با دانشگاه شاهد باشد. نماینده‌ای از دانشگاه شاهد عضو صندوق علم و فناوری باشد تا از ظرفیت علمی این دانشگاه بهره برد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات صنفی دانشجویان دانشگاه شاهد، گفت: خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه شاهد پس از مقاوم‌سازی ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در خیابان طالقانی در اختیار دانشجویان دختر این دانشگاه قرار خواهد گرفت.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ساخت و بهره‌برداری یادمان شهدای گمنام دانشگاه شاهد و دانشکده پزشکی این دانشگاه، گفت: ظرفیت‌های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بنیاد مستضعفان واگذار شده است، اما پروژه‌های تحقیقاتی بنیاد را مصوب کردیم که به دانشگاه شاهد واگذار شود.

رئیس بنیاد شهید با اشاره به دانشجوی شهید مهدی رجب‌بیگی که در رژیم طاغوت توسط منافقین به شهادت رسید، گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند که بالاترین انسان‌ها در مقام ارزش‌گذاری، انسان‌هایی هستند که دارای علم بیشتر باشند و شما دانشجویان نقش مهمی در جایگاه‌های علمی دارید.

در این مراسم معصومه آباد، مشاور امور بانوان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشت و دانشجویان به بیان نظرات و پیشنهادات خود در حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداختند.

منبع: بنیاد شهید

برچسب ها: رئیس بنیاد شهید ، نخبگان ، ایثارگران
خبرهای مرتبط
اوحدی: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامه‌ریزی کرد
همه شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد قرار گرفتند
بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنگ ۱۲ روزه عملکرد قابل قبولی داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اجرا شد
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد
طرح تغییر نحوه تعیین حداقل دستمزد اعلام وصول شد
شگرد عجیب باند اجاره‌ای؛ سند جعلی، مالک قلابی، پول واقعی
تلاش برای نجات زندانی محکوم به مرگ
هشدار پلیس درباره بارندگی و لغزندگی جاده‌ها در نیمه‌غربی کشور
برخی رسماً می‌گویند تهران را گران کنیم تا مردم بروند!
تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در ایستگاه ناکامی؛ سامانه‌ای که هنوز راه نمی‌رود!
بدهی میلیاردی تأمین اجتماعی به بیمه آتیه‌سازان علت مشکلات در خدمات به بازنشستگان
هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
آخرین اخبار
در سطح کشور با پرونده‌های ویژه‌ای مواجه هستیم
نام‌نویسی ۲۳ هزار نفر در کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵
تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان تهران فردا دایر است
افتتاح برج علم و فناوری برای نخبگان شاهد و ایثارگر
اجرای پویش ملی برای سلامت زنان کارگر
راه‌اندازی کمیته جوانان در دستور کار سازمان محیط زیست
وضعیت هوای تهران قرمز شد
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد
هشدار پلیس درباره بارندگی و لغزندگی جاده‌ها در نیمه‌غربی کشور
برخی رسماً می‌گویند تهران را گران کنیم تا مردم بروند!
بزرگ‌ترین دیوارنگاره شهرداری تهران اکران شد
اعضای باند فریب خریداران خودرو زمین‌گیر شدند
طرح تغییر نحوه تعیین حداقل دستمزد اعلام وصول شد
پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به دانشجویان و نخبگان
آماده‌باش هلال‌احمر در پی ورود موج بارشی به کشور/ از صعود به ارتفاعات خودداری کنید
تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در ایستگاه ناکامی؛ سامانه‌ای که هنوز راه نمی‌رود!
برخورد قانونی با مالکان مراکز پسماندسوزی غیرمجاز در تهران صورت گیرد
شگرد عجیب باند اجاره‌ای؛ سند جعلی، مالک قلابی، پول واقعی
ادامه اجرای طرح «من‌شهر» به شیوه موهن، منجر به طرح سؤال از شهردار خواهد شد
انتقال ۱۱۸۷ خودروی رها شده و‌فرسوده به پارکینگ‌
نسل زد و آلفا: مبارزه با اطلاعات نادرست در عصر اخبار جعلی
اعزام تیمی به چین برای تحویل اولین محموله واگن‌ها؛ امروز
بدهی میلیاردی تأمین اجتماعی به بیمه آتیه‌سازان علت مشکلات در خدمات به بازنشستگان
هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
تکمیل دسترسی جدید میدان فتح تا دوماه آینده
حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اجرا شد
تردد وسایل نقلیه سنگین، کامیون‌ها و خودرو‌های دودزا در پایتخت ممنوع است
از چشمه‌های طبیعی تا برج پرندگان؛ جزئیات فاز دوم روددره فرحزاد
تلاش برای نجات زندانی محکوم به مرگ
تداوم وضعیت نارنجی هوای تهران