به منظور پیشگیری از همه‌گیری بیماری آنفولانزا مدارس و دانشگاه های استان فارس تا پایان هفته تعطیل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور پیشگیری از همه‌گیری بیماری آنفولانزا مدارس و دانشگاه های استان فارس تا پایان هفته تعطیل شدند.

مادران باردار و کارمندان دارای بیماری‌های خاص و زمینه‌ای دورکار شدند.

مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی استان فارس از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پنجشنبه۲۰ آذر ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند. 

بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های فارس از روز دوشنبه ۱۷آذر تا پایان هفته جاری به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

با توجه به شیوع بیماری آنفولانزا، عفونت حاد تنفسی و به منظور پیشگیری و کنترل طغیان آن در مراکز آموزشی و ...، به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران استان برگزار شده در تاریخ ۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴ و موافقت استاندار فارس و رئیس شورای تأمین استان، فعالیت دانشگاه ها، مدارس، بانوان شاغل و کارمندان دارای شرایط خاص و حساس برای روز‌های دوشنبه تاریخ ۱۷ / ۰۹ / ۱۴۰۴ تا جمعه تاریخ ۲۱ / ۰۹ / ۱۴۰۴ به شرح ذیل اعلام می‌شود:

۱-    فعالیت آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها به صورت آموزش مجازی انجام گردد. 

۲-     بانوان دارای فرزند دانش آموز (مقاطع ابتدایی و متوسطه اول) و خردسال شاغل دردستگاه‏های اجرایی استان اعم از مؤسسات عمومی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‏‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، می‌بایست به صورت دورکاری فعالیت خود را انجام دهند.

۳-    کارمندان دارای بیماری خاص و زمینه‏‌ای، مشکلات ریوی، قلبی و مادران باردار به صورت دورکاری به انجام کار می‌پردازند. 

۴-     سایر کارمندان می‌بایست ضمن رعایت نکات بهداشتی (دارای پوشش ماسک) در محل کار حضور بهم رسانند.

منبع: استانداری فارس

