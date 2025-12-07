قرعه‌کشی عرضه خودرو‌های وارداتی (مربوط به عرضه شماره دهم) امروز انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز ۱۶ آذرماه با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرسی کل کشور، مدیران عامل شرکت های واردکننده و جمعی از معاونین و مدیران مگفا( سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)،  برگزار شد.

محسن دادرس، معاون فنی و زیرساخت مگفا در این مراسم با اشاره به انتقال سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی و انجام کلیه مراحل قرعه‌کشی در مگفا اظهار داشت: قرعه‌کشی از میان متقاضیانی که در این مرحله از عرضه، در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده و در فرآیند قرعه‌کشی الکترونیکی شرکت داده شدند، به‌صورت کاملاً سیستمی، شفاف و با نظارت مستقیم نهادهای ذی‌ربط انجام گرفت.

وی افزود: در این دوره، ۱۱۹ هزار و ۳۹۲ نفر با وکالتی‌کردن حساب‌های بانکی خود، در فرآیند ثبت‌نام شرکت کردند که اطلاعات آن‌ها از سوی بانک‌ها به سامانه ارسال شد. از این تعداد، ۹۴ درصد معادل ۱۱۱ هزار و ۴۷۳ نفر با مراجعه به سامانه یکپارچه خودرو، اقدام به ثبت اولویت و انتخاب خودرو کردند.

دادرس با اشاره به نقش پشتیبانی سامانه در این دوره تصریح کرد: تیم پشتیبانی مگفا در طول دوره ثبت‌نام، به‌صورت روزانه با حدود هزار نفر از متقاضیان در تماس بوده و راهنمایی‌های لازم برای رفع مشکلات مربوط به حساب‌های وکالتی، ثبت‌نام و انتخاب اولویت‌ها را ارائه داده است.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند قرعه‌کشی با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، صورت‌جلسه و ثبت شد و فایل نتایج قرعه‌کشی در همان جلسه تحویل مراجع ذی‌ربط قرار گرفت.

بر اساس اعلام مسئولان، اسامی منتخبین اولیه حداکثر تا روز آینده در سامانه اعلام خواهد شد و برندگان این مرحله پس از صدور اطلاعیه از جانب شرکت ها، پنج روز کاری فرصت دارند نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند. در صورت عدم واریز وجه در مهلت مقرر، اسامی افراد ذخیره طی چرخه‌های بعدی جایگزین خواهند شد تا تمامی ظرفیت خودروهای عرضه‌شده تکمیل شود.

