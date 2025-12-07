در جلسه امروز هیئت دولت به منظور حمایت معیشتی و کاهش فشار‌های تورمی بر خانوار‌ها آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و سی و چهارمین جلسه هیئت دولت عصر امروز، یکشنبه شانزدهم آذرماه ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در آغاز این نشست، رئیس‌جمهور با ابراز تأسف عمیق از حادثه تلخ رخ‌داده برای خانواده آقای سقاب‌اصفهانی ضمن ابلاغ پیام تسلیت، از ایشان دلجویی کرد. آقای سقاب‌اصفهانی نیز در سخنانی با قدردانی از توجه رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، تأکید کرد که با عزمی راسخ‌تر از گذشته، بر پیمان خویش برای اجرای دقیق مأموریت‌های محوله از سوی مردم و رئیس‌جمهور پایبند است.

در ادامه جلسه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارش مبسوطی از اقدامات دولت چهاردهم در حوزه کاهش و کنترل آلودگی هوا ارائه کرد. بر اساس این گزارش، طی دوره فعالیت دولت، بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج و اسقاط شده است؛ رقمی که در مقایسه با اسقاط ۲۰۰ هزار خودرو طی سال‌های پس از تصویب قانون هوای پاک، جهشی چشمگیر در اجرای تکالیف قانونی محسوب می‌شود.

شینا انصاری همچنین برنامه جایگزینی و برقی‌سازی ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده تهران با اولویت موتور‌های کار و تولید ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کم گوگرد توسط شرکت‌های دانش‌بنیان برای نیروگاه‌ها را تشریح کرد.

در بخش دیگری از جلسه، وزیر کشور گزارشی از آخرین وضعیت مدیریت انرژی در حوزه تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها ارائه داد و بر ضرورت بسیج عمومی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مشارکت فعال آحاد جامعه در مدیریت مصرف تأکید کرد.

همچنین دفتر هیئت دولت گزارشی جامع از مقررات مصوب دولت، نحوه ابلاغ و میزان پیشرفت اجرای آنها در دستگاه‌های اجرایی کشور، و نیز وضعیت پیگیری نامه‌ها و دستورات ریاست‌جمهوری و درصد تحقق آنها ارائه کرد.

در ادامه، آخرین گزارش از روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حمله رژیم صهیونیستی در تابستان ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت. بنا بر این گزارش، در شش استان- غیر از تهران- در مجموع ۲۱۳۳ واحد مسکونی دچار آسیب شده بودند که از این تعداد، حدود ۷۰ واحد احداثی و ۲۰۶۴ واحد تعمیری بوده است. عملیات تعمیر تمامی واحد‌های تعمیری پایان یافته و پروژه احداث واحد‌های جدید نیز آغاز شده و در حال اجراست.

در جلسه امروز هیئت دولت همچنین آیین نامه اجرایی «ارائه خدمات پایه سلامت به اتباع خارجی»؛ «اختصاص اعتبارات لازم از محل بند «م» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۲) به استان‌های فارس، اصفهان، گیلان و کرمانشاه با هدف جبران خسارات ناشی از زلزله، سیل، طوفان و آب‌گرفتگی شدید در زمستان ۱۴۰۳ و نیز زلزله سال ۱۴۰۴» و «جبران قدرت خرید طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه» به تصویب رسید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: هیئت دولت ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
آیین گرامیداشت روز دانشجو:
پزشکیان: یک حرف می‌زنیم و جور دیگر عمل می‌کنیم، این ناترازی است
برگزاری نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس جمهور
پزشکیان: نمی‌خواهیم از جیب مردم برای دولت خرج کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روایت تازه فرمانده کل سپاه از حمله موشکی به پایگاه آمریکایی
پزشکیان: یک حرف می‌زنیم و جور دیگر عمل می‌کنیم، این ناترازی است
نگاه جنسیتی به اصلاح قانون مهریه نداریم
دشمنان برای پی‌بردن به تاکتیک‌های ما باید هزینه کنند
بقائی: آماده گفت‌و‌گو با مقامات لبنان هستیم/ پزشکیان به ترکمنستان و قزاقستان می‌رود
دانشجویان در تاریخ معاصر، رهبران اجتماعی مبارزه با مستبدان بوده‌اند/ ضرورت بازی تیم ملی فوتبال با تیم‌های با کیفیت
دستاورد‌های راهبردی سپاه مرهون پیوند با دانشگاه است
بودجه‌ای که در مجلس برای نیرو‌های مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نمی‌کند
الزامات دائمی بودجه در مجلس تعیین شد
الزامی شدن تعیین نرخ رجیستری موبایل با مصوبه مجلس
آخرین اخبار
پس از ۳۰ سال فقط ۴۰ درصد سیاست‌های انرژی محقق شده است
عراقچی تهران را به مقصد باکو ترک کرد
تبریک قالیباف به قهرمانی تیم ملی تکواندوی امید در جهان
برنامه جامع توسعه همکاری‌های ایران و افغانستان تهیه شود
حضور معنادار دانشجویان حرکت کشور را بیمه کرده است
الزامی شدن تعیین نرخ رجیستری موبایل با مصوبه مجلس
تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا در مجلس
رای نمایندگان مجلس به شفافیت بودجه شرکت نفت
روایت تازه فرمانده کل سپاه از حمله موشکی به پایگاه آمریکایی
تکلیف نمایندگان به دولت برای ارائه گزارش ماهانه منابع و مصارف بودجه به مجلس
سرلشکر موسوی: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند
آغاز جلسه علنی نوبت بعدازظهر مجلس برای بررسی الحاق برخی احکام بودجه سنواتی
بقائی: آماده گفت‌و‌گو با مقامات لبنان هستیم/ پزشکیان به ترکمنستان و قزاقستان می‌رود
نگاه جنسیتی به اصلاح قانون مهریه نداریم
دشمنان برای پی‌بردن به تاکتیک‌های ما باید هزینه کنند
پزشکیان: یک حرف می‌زنیم و جور دیگر عمل می‌کنیم، این ناترازی است
دستاورد‌های راهبردی سپاه مرهون پیوند با دانشگاه است
الزامات دائمی بودجه در مجلس تعیین شد
بودجه‌ای که در مجلس برای نیرو‌های مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نمی‌کند
گزارش دیوان محاسبات از قصور وزارت راه در اختصاص زمین به خانوارهای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
دانشجویان در تاریخ معاصر، رهبران اجتماعی مبارزه با مستبدان بوده‌اند/ ضرورت بازی تیم ملی فوتبال با تیم‌های با کیفیت
سه نوبته شدن جلسه علنی مجلس برای بررسی الحاق برخی احکام بودجه سنواتی
ادامه رسیدگی به لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۶ آذر
باید تدابیر لازم برای حفاظت از جان مردم در شرایط احتمالی جنگ را داشته باشیم
توسعه ایران بدون شنیدن صدای دانشگاه ممکن نیست
نگاهداری: شبیه سازی مبتنی بر بازی‌های جدی از ابزار‌های اصلی حکمرانی نوین هستند
طحان نظیف: پزشکیان در انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت نشده بود
احیای مذاکرات بستگی به رویکرد آمریکا دارد