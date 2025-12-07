لاندو نوریس با کسب جایگاه سوم در گرندپری ابوظبی موفق شد قهرمانی این فصل فرمول یک را به خود اختصاص بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان گرندپری ابوظبی ۲۰۲۵ و قرارگیری لندو نوریس در جایگاه سوم این مسابقه، قهرمانی راننده‌ی بریتانیایی مک‌لارن در فصل ۲۰۲۵ فرمول یک قطعی شد. او برای اولین بار به قهرمانی در فرمول یک رسید.

در گرندپری پایانی فصل در امارات، مکس فرشتپن پیروز شد، اسکار پیاستری در جایگاه دوم ایستاد و نوریس با رانندگی حساب‌شده و کم‌نقص، روی جایگاه سوم ایستاد. همین سومی کافی بود تا نوریس با اختلافی اندک به قهرمانی جهان رسیده و به سلطه چندساله ردبول و فرشتپن پایان بدهد. این عنوان برای مک‌لارن اهمیتی تاریخی داشت؛ نخستین قهرمانی راننده این تیم از زمان قهرمانی لوئیس همیلتون در ۲۰۰۸.

لندو نوریس با ۴۲۳ امتیاز، ۷ پیروزی، ۷ پل پوزیشن و ۱۸ سکو به قهرمانی در فصل ۲۰۲۵ فرمول یک رسید؛ او به سی و پنجمین قهرمان متفاوت تاریخ فرمول یک تبدیل شد. قهرمانی نوریس درحالی حاصل شد که فرستاپن با ۸ پیروزی، برد‌های بیشتری نسبت به نوریس کسب کرد، اما با اختلاف دو امتیاز از کسب پنجمین عنوان قهرمانی‌اش در فرمول یک بازماند.