باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس در دوحه، به مرحله دوم آتش‌بس غزه اشاره کرد و گفت: «ما آماده‌ایم رویکردی جامع داشته باشیم تا از تشدید بیشتر تنش‌ها یا هرگونه درگیری جلوگیری کنیم.»

نعیم تاکید کرد که حماس «حق مقاومت» خود را حفظ می‌کند، اما آماده است تا سلاح‌های خود را به عنوان بخشی از فرآیندی که منجر به تأسیس یک کشور فلسطینی می‌شود، زمین بگذارد.

او جزئیات زیادی ارائه نداد، اما پیشنهاد کرد یک آتش‌بس بلندمدت پنج تا ده ساله برقرار شود تا طی آن مذاکرات مربوط به این مسئله انجام شود.

باسم نعیم گفت: «این دوره زمانی باید به طور جدی و جامع مورد استفاده قرار گیرد.» و افزود که حماس در مورد نحوه برخورد با سلاح‌های خود «بسیار روشن‌فکر» است.

مقام حماس در انتها اشاره کرد: «ما می‌توانیم در مورد غیرفعال‌سازی موقت یا انبار کردن یا کنار گذاشتن سلاح‌ها طی این دوره آتش‌بس صحبت کنیم.»

نعیم در ادامه صحبت‌های خود، به استقرار نیرو‌های بین‌المللی در نوار غزه اشاره کرد و گفت: ما از حضور نیروی سازمان ملل در نزدیکی مرزها، نظارت بر توافق آتش‌بس، گزارش موارد نقض آتش بس و جلوگیری از هرگونه تشدید تنش استقبال می‌کنیم. اما نمی‌پذیریم که این نیرو‌ها در داخل سرزمین‌های فلسطینی مستقر شده و در امور داخلی آن دخالت کنند.

او همچنین تاکید کرد که این نیرو‌ها نباید موضوع خلع سلاح را بر عهده بگیرند.

منبع: الجزیره