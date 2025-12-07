ارتش روسیه با سرعتی نزدیک به زمان آغاز جنگ، ماه گذشته بخش بزرگی از خاک اوکراین را تصرف کرده و در حال پیشروی در این کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها از خطوط مقدم در اوکراین نشان می‌دهد که ارتش روسیه با سرعت بسیار زیاد در حال پیشروی در این کشور است. 

گفته شده ارتش روسیه در ماه گذشته میلادی ۲۰۰ مایل مربع از خاک اوکراین را تصرف کرده که نسبت به ماه قبل از آن، رشد دو برابری را نشان می‌دهد.

در همین راستا، موسسه مطالعات جنگ در آمریکا اعلام کرد سرعت پیشروی روسیه به سرعت‌های اولیه آن در چهار سال پیش، زمانی که جنگ را به تازگی آغاز کرده بود، نزدیک شده است.

پیشروی سریع روسیه در حالی صورت می‌گیرد که گفت‌و‌گو‌ها برای پایان دادن به جنگ تقریبا نتیجه‌ای نداشته است.

کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس فردا میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین خواهد بود تا در کنار رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان، پیرامون طرح صلح ترامپ گفت‌و‌گو کنند. 

پیش از این، طرحی برای پایان دادن به جنگ توسط دولت ترامپ تهیه شده بود که شامل واگذاری بخش‌های وسیعی از اراضی اوکراین بود. اوکراین و اروپا این پیشنهاد‌ها را رد کرده و طرح را تا اندازه‌ای تغییر داده‌اند.  در حالی که پوتین گفته بود طرح قبلی می‌تواند مبنای مذاکرات باشد، امروز یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین اعلام کرد که طرح جدید به تغییرات اساسی نیاز دارد.

منبع: تلگراف

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ارتش روسیه ، پیشروی
خبرهای مرتبط
ساندی تایمز:
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
روسیه خواستار «تغییرات جدی» در طرح صلح اوکراین شد
دونالد ترامپ جونیور: نیمی از خودروهای گران‌قیمت در موناکو پلاک اوکراینی دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
نخست وزیر قطر: ترامپ پس از حمله اسرائیل به حماس در دوحه مستاصل شده بود
روسیه خواستار «تغییرات جدی» در طرح صلح اوکراین شد
یک سال بعد از جنگ؛ آوارگان سوری می‌گویند «هیچ چیز تغییر نکرده است»
نظامیان قدرت را در کشور آفریقایی بنین به دست گرفتند
لوفت‌هانزا ارسال محموله‌های نظامی به تل‌آویو را متوقف کرد
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
روسیه از آمریکا خواست از تشدید درگیری با ونزوئلا خودداری کند
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
آخرین اخبار
سرعت بی‌سابقه پیشروی روسیه در اوکراین؛ همزمان با بن‌بست در گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس
باسم نعیم: حق مقاومت حفظ خواهد شد، اما سلاح‌ها می‌تواند در دوره آتش‌بس «غیرفعال» شود
یک سال بعد از جنگ؛ آوارگان سوری می‌گویند «هیچ چیز تغییر نکرده است»
نشت آب در موزه لوور؛ صد‌ها کتاب باستانی مصر آسیب دید
روسیه خواستار «تغییرات جدی» در طرح صلح اوکراین شد
آکسیوس: کاخ سفید به دنبال میانجیگری دیدار نتانیاهو و السیسی است
دونالد ترامپ جونیور: نیمی از خودروهای گران‌قیمت در موناکو پلاک اوکراینی دارد
لوفت‌هانزا ارسال محموله‌های نظامی به تل‌آویو را متوقف کرد
سازمان ملل در حال بررسی ایجاد یک نیروی حافظ صلح جدید در جنوب لبنان است
فعالان آلمانی در محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند
نتانیاهو و ترامپ اوایل دی ماه دیدار می‌کنند
روسیه از آمریکا خواست از تشدید درگیری با ونزوئلا خودداری کند
اتحادیه آفریقا حملات پهپادی مرگبار در سودان را محکوم کرد
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
ناوچه اچ‌ام‌اس لنکستر انگلیس پس از ۳۴ سال بازنشسته شد
چین از ژاپن خواست تا از اتهام‌زنی به نیروی دریایی این کشور دست بردارد
کره جنوبی: تمرینات نظامی مشترک با آمریکا «ابزار مذاکره» با کره شمالی نیست
نظامیان قدرت را در کشور آفریقایی بنین به دست گرفتند
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
نخست وزیر قطر: ترامپ پس از حمله اسرائیل به حماس در دوحه مستاصل شده بود
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
وزیر خارجه نروژ: حاکمیت آینده غزه باید فلسطینی باشد
ژاپن: جنگنده‌های چینی رادار خود را به سمت هواپیما‌های نظامی ژاپنی هدایت می‌کنند
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
جلسه محرمانه نتانیاهو با تونی بلر درباره برنامه‌های «روز پسین» غزه
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
وزارت دفاع ونزوئلا: ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کردند
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
روسیه پرواز‌ها در دو فرودگاه جنوبی را محدود کرد/سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی در ۲۴ ساعت