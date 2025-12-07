ارتش روسیه با سرعتی نزدیک به زمان آغاز جنگ، ماه گذشته بخش بزرگی از خاک اوکراین را تصرف کرده و در حال پیشروی در این کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها از خطوط مقدم در اوکراین نشان می‌دهد که ارتش روسیه با سرعت بسیار زیاد در حال پیشروی در این کشور است.

گفته شده ارتش روسیه در ماه گذشته میلادی ۲۰۰ مایل مربع از خاک اوکراین را تصرف کرده که نسبت به ماه قبل از آن، رشد دو برابری را نشان می‌دهد.

در همین راستا، موسسه مطالعات جنگ در آمریکا اعلام کرد سرعت پیشروی روسیه به سرعت‌های اولیه آن در چهار سال پیش، زمانی که جنگ را به تازگی آغاز کرده بود، نزدیک شده است.

پیشروی سریع روسیه در حالی صورت می‌گیرد که گفت‌و‌گو‌ها برای پایان دادن به جنگ تقریبا نتیجه‌ای نداشته است.

کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس فردا میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین خواهد بود تا در کنار رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان، پیرامون طرح صلح ترامپ گفت‌و‌گو کنند.

پیش از این، طرحی برای پایان دادن به جنگ توسط دولت ترامپ تهیه شده بود که شامل واگذاری بخش‌های وسیعی از اراضی اوکراین بود. اوکراین و اروپا این پیشنهاد‌ها را رد کرده و طرح را تا اندازه‌ای تغییر داده‌اند. در حالی که پوتین گفته بود طرح قبلی می‌تواند مبنای مذاکرات باشد، امروز یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین اعلام کرد که طرح جدید به تغییرات اساسی نیاز دارد.

منبع: تلگراف