علی بازگشا درباره مسائل و اتفاقات رخ داده در باشگاه پرسپولیس توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ساختمان را باشگاه پرسپولیس خریده است، اما از قبل سندش به نام فدراسیون فوتبال است و فدراسیون بدهی به تامین اجتماعی داشت و به واسطه بدهی فدراسیون فوتبال به سازمان تامین اجتماعی قسمتی از املاک فدراسیون فوتبال توقیف شد و ساختمان باشگاه پرسپولیس هم به اسم فدراسیون فوتبال است و این اتفاق برایش افتاد. ساختمان باشگاه پرسپولیس هنوز به نام وزارت ورزش است.

او درباره اینکه بازی با پیکان بدون تماشاگر برگزار می‌شود، گفت: بله، ما میهمان هستیم و تیم میزبان ۲ ورزشگاه به نام‌های شهر قدس و پاس قوامین معرفی کرده است که امکان برگزاری بازی در شهر قدس نبوده است، چون استقلال در این ورزشگاه بازی دارد؛ بنابراین ورزشگاه پاس قوامین تنها گزینه باشگاه پیکان بوده، که برای بازی با پرسپولیس انتخاب شده است.

بازگشا درباره اینکه امید عالیشاه به بازی با پیکان نمی‌رسد، گفت: نه، مصدومیت خاصی ندارد و اگر نظر کادر پزشکی باشد او برابر تیم پیکان بازی کرده و یا یک بازی استراحت می‌کند.

او درباره اینکه باشگاه استقلال از سروش رفیعی شکایت کرده است، بیان کرد: من اطلاعی ندارم و هنوز هم چیزی به ما ابلاغ نشده و گمانه زنی رسانه‌ها است.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه گفته می‌شود سعید سحرخیزان به اوریه توهین نژادپرستانه کرده است و باشگاه شکایت نمی‌کند، گفت: فعلا تصمیمی برای شکایت نگرفته‌ایم.