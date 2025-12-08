علی بازگشا درباره مسائل و اتفاقات رخ داده در باشگاه پرسپولیس توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  اظهار کرد: ساختمان را باشگاه پرسپولیس خریده است، اما از قبل سندش به نام فدراسیون فوتبال است و فدراسیون بدهی به تامین اجتماعی داشت و به واسطه بدهی فدراسیون فوتبال به سازمان تامین اجتماعی قسمتی از املاک فدراسیون فوتبال توقیف شد و ساختمان باشگاه پرسپولیس هم به اسم فدراسیون فوتبال است و این اتفاق برایش افتاد. ساختمان باشگاه پرسپولیس هنوز به نام وزارت ورزش است.  

او درباره اینکه بازی با پیکان بدون تماشاگر برگزار می‌شود، گفت: بله، ما میهمان هستیم و تیم میزبان ۲ ورزشگاه به نام‌های شهر قدس و پاس قوامین معرفی کرده است که امکان برگزاری بازی در شهر قدس نبوده است، چون استقلال در این ورزشگاه بازی دارد؛ بنابراین ورزشگاه پاس قوامین تنها گزینه باشگاه پیکان بوده، که برای بازی با پرسپولیس انتخاب شده است.  

بازگشا درباره اینکه امید عالیشاه به بازی با پیکان نمی‌رسد، گفت: نه، مصدومیت خاصی ندارد و  اگر نظر کادر پزشکی باشد او برابر تیم پیکان بازی کرده و یا یک بازی استراحت می‌کند.

او درباره اینکه باشگاه استقلال از سروش رفیعی شکایت کرده است، بیان کرد: من اطلاعی ندارم و هنوز هم چیزی به ما ابلاغ نشده و گمانه زنی رسانه‌ها است.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه گفته می‌شود سعید سحرخیزان به اوریه توهین نژادپرستانه کرده است و باشگاه شکایت نمی‌کند، گفت: فعلا تصمیمی برای شکایت نگرفته‌ایم.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال تهران
خبرهای مرتبط
پرسپولیس به بهترین گلزن تیمش پیشنهاد تمدید داد
پرورش خواه: بازیکنان استقلال و پرسپولیس کیفیت ندارند
نیمی از ساختمان پرسپولیس توقیف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟
جریمه ۲۶۰ هزار دلار بیخ گوش استقلال
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
سینا موحد با ۱۰ پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد
آخرین اخبار
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟
جریمه ۲۶۰ هزار دلار بیخ گوش استقلال
سینا موحد با ۱۰ پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد
پهلوانان ایران؛ از نصیری و طالقانی تقدیر شد
سرمربی سابق تراکتور: بابت اخراج سرمربی دینامو ناراحتم
سرسپردگی اینفانتینو و جولان سیاست در جام جهانی ۲۰۲۶!
صلاح دید برای انتقال!
تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش دانشگاهی مشخص شد
آدان از سروش رفیعی شکایت نکرد
ناپولی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی از زمان مارادونا
روند انتقالاتی پرسپولیس در نیم فصل مشخص شد
اوسمار:کسب ۳ امتیاز دیدار‌های باقیمانده خیلی مهم است/ من در بازی دربی «ورد» نخواندم
اعلام اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر
آنچه باید از نحوه تهیه و قیمت بلیت‌های جام‌جهانی بدانید
چوگو؛ میراث کهن ایران از دل تاریخ تا میدان جامعه امروز
نیمار: از نظر روانی کم آوردم/ باید جراحی کنم
سیتی به دنبال معاوضه بزرگ با رئال
اظهار نظر جالب بکام درباره مسی
صدرنشینی دختران دانش آموز ایران در قهرمانی والیبال جهان
رئال مادرید ۰ - ۲ سلتاویگو/ سلطه سلتا در سانتیاگو برنابئو با ستاره سوئدی+ فیلم
ناپولی ۲ - ۱ یوونتوس/ اسپالتی تسلیم کابوس راسموس+ فیلم
از تفکرات دفاعی و فقر دانش مربیان تا کمبود بازیکن خلاق
دربی سرد و کسل کننده‌ای را دیدیم/ نباید تیم نیوزیلند را دستکم بگیریم
ابلاغیه‌ای در مورد سروش رفیعی دریافت نکرده‌ایم/ برای شکایت از استقلال هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ایم
گروه تیم ملی فوتبال برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی ایده آل است