پیشکسوت پرسپولیس گفت: بازی دربی سرد، کسل کننده و  بی روح بود و فقط تراکتور و سپاهان از این تساوی استفاده کردند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه دربی سرخابیها را چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: بازی عادلانه پیش رفت، اما موقعیت زیادی هم روی دروازههای ۲ تیم خلق نشد. همچنین بازی برخلاف آنچه هواداران میخواستند اتفاق افتاد و نتیجه بازی صفر بر صفر شد.
او افزود: اگر میخواست بازی دربی مساوی شود، حداقل هر ۲ تیم گل میزدند. به هر حال از تساوی دربی فقط تیمهایی مثل تراکتور و سپاهان استفاده کردند و فکر نمیکنم کسی از نحوه بازی این ۲ تیم راضی باشد. بازی سرد، کسل کننده و بی روحی بود.
فنونی زاده درباره اینکه قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد و تیم ملی ایران با تیمهای نیوزیلند، مصر و بلژیک همگروه شد، اظهار کرد:به هر حال خیلی از اهالی فوتبال گفتند که گروهمان در جام جهانی آسان است، اما بازی آسانی در این رقابتها وجود ندارد. اگر تیمهای حاضر در جام جهانی آسان بودند، قبلا هم به این رقابتها راه پیدا میکردند.
او افزود: تیم ملی بلژیک در یکی، ۲ ماه پیش جزو تیمها برتر اروپا بوده است. درست است بلژیک لیگ خوبی ندارد، اما اکثر بازیکنانش در بهترین تیمهای دنیا حضور دارند. تیم ملی مصر هم بازیکنان خوبی دارد و سرمربی اش در تورنمنت العین امارات بیان کرد که ۱۰ بازیکن اصلیام را به مسابقات نیاوردم و فقط مهم بود که در این رقابتها حضور پیدا کنیم. ما نباید به نتایج مصر در یکی، ۲ ماه قبل اکتفا کنیم و تیم خوبی است. اولین تیمی که در قاره آفریقا به جام جهانی صعود کرد همین تیم ملی مصر بود. محمد صلاح سرآمد بازیکنان مصر است. تیم ملی نیوزیلند هم اکثر بازیکنانش از اقیانوسیه است و نباید این تیم را دستکم بگیریم.
فنونی زاده بیان کرد: من نمیگویم قرعه ایران در جام جهانی خطرناک است، اما اگر بخواهیم از لحاظ ارزش بررسی کنیم قرعه ایران سخت است. ان شا الله در این ۵، ۶ ماه که تا جام جهانی باقی مانده است، فدراسیون فوتبال تدابیری اتخاذ کند که بازیهای تدارکاتی خوبی بگذارد. حریفان ما در جام جهانی مشخص شدند و تیم ملی نیوزیلند مثل تیم ملی استرالیا است. به هر حال بازیهای تدارکاتی با تیمهایی بگذارند که سطحشان همانند حریفان ایران در جام جهانی باشند.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه بازی اول تیم ملی فوتبال کشورمان با تیم ملی نیوزیلند در جام جهانی است، گفت: اکثر بازیکنان نیوزیلند در لیگ انگلیس بازی میکنند. حالا بیان کردند که سن تیم ملی نیوزیلند بالا هست، اما بازیکنان تیم ملی به این مسائل توجهی نکنند. در دورههای گذشته ما هم در سید سوم و چهارم بودیم، اما لااقل در برخی از بازیها تیمهای بزرگ اروپایی را اذیت کردیم و بازیکنان نباید به این مسائل اکتفا کنند و فدراسیون فوتبال هم باید تدارک خوبی ببیند تا تیم ملی فوتبال بتواند نتایج خوبی در جام جهانی بگیرد.