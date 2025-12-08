مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال تنها با ۶ گل به پایان رسید که این آمار ضعیف گلزنی تبعاتی برای تیم ملی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در حالی به پایان رسید که ۶ گل در ۸ مسابقه به ثمر رسد و میانگین ۷۵ درصد در هر دیدار به ثبت رسید، که این بدترین آمار گلزنی در تاریخ مسابقات لیگ برتر محسوب می‌شود.

البته در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال هم تعداد گل‌های زده شده کم بود و در ۸ بازی فقط ۶ گل زده شد که این تعداد گل کم در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال هم به ثبت رسید.‌ای در حالی هست که اگر مقایسه‌ای با لیگ‌های سطح اول دنیا داشته باشیم در هر بازی چند گل به ثمر می‌رسد، اما در کشورمان حتی بازی دربی هم یک گل نداشته است و این آمار ضعیف در آستانه جام جهانی به ضرر تیم ملی فوتبال تمام می‌شود.

به هر حال علل گل‌های کم در لیگ برتر فوتبال به عوامل مختلفی از جمله بی ثباتی بر روی نیمکت مربیان، ترس از باخت، نبود مهاجم تمام کننده و گلزن در تیم‌ها برمی گردد.

فقر دانش مربیان بر روند نتیجه گیری تیم‌ها تاثیر گذاشته است

رضا پرکاس درباره اینکه بازی‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال کم گل بود و دلیل این موضوع چیست، گفت: در ۸ بازی ۶ گل زده شده و بازی دربی هم گلی نداشته است. اگر بخواهیم برای هر بازی یک گل در نظر بگیریم، یک گل هم زده نشده است. اگر ما این تعداد گل را با لیگ‌های دیگر کشور‌ها مقایسه و بررسی کنیم، بسیار آمار پایین و ضعیفی است. این نشان می‌دهد کیفیت لیگ ما در بعد تهاجمی و سطح زیبایی و هیجان فوتبال حتی نسبت به هفته‌ها و فصل‌های قبل پایین آمده است. هر چه از مسابقات هفته دهم می‌گذرد، باید بازی‌ها هیجان بهتری داشته باشد و گل‌های زیادی رد و بدل شود، چون همه تیم‌ها فرم‌های خود را به دست آوردند و عمده‌ترین دلیلش این است که از بعد تاکتیک‌های تهاجمی برای غلبه بر حریف ضعیف هستیم و فقر دانش مربیان بر روند نتیجه گیری تیم‌ها تاثیر گذاشته است و ما برای دفاع کردن برنامه خاصی نداریم بلکه عکس آن چیزی که حریف انجام می‌دهد را انجام می‌دهیم.

فقر گلزنی در تیم ملی فوتبال هم سرایت می‌کند

او افزود: ما باید خودمان طراح باشیم که این طراحی را نداریم. البته این صحبت‌ها مربوط به یک بازیکن و یک مربی نیست بلکه کیفیت فنی تیم‌ها از نظر بعد تهاجمی و موقعیت سازی بسیار ضعیف است و اثرش را در دراز مدت در لیگ می‌گذارد و این موضوع می‌تواند به تیم ملی فوتبال ما نیز سرایت کند. هر چند که مهاجمان ما لژیونر هستند، اما آنها زمانی می‌توانند گل بزنند که برایشان موقعیت گل خلق شود و ۷، ۸ هافبک و مدافع در لیگ ایران بازی می‌کنند و این موضوع می‌تواند روند مستقیمی بر روی تیم ملی فوتبال بگذارد.

مسابقات لیگ ما همیشه کم گل بوده است

احمد جمشیدیان سرپرست تیم فوتبال سپاهان درباره اینکه در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ۶ گل به ثمر رسید و علت کم گل بودن مسابقات چیست، گفت: مسابقات لیگ ما همیشه کم گل بوده است، مگر اینکه خلافش ثابت شود. دلیلش این است که تفکرات دفاعی مربیان و تیم ها، عدم ثبات بر روی نیمکت تیم ها، نزدیک شدن به هفته‌هایی که ممکن است تغییراتی در نیمکت مربیان صورت بگیرد باعث می‌شود که همه محتاط‌تر بازی کنند و این احتیاط باعث می‌شود بازی‌ها کم گل باشد. ساختار دفاعی مان خیلی خوب است، اما در ساختار هجومی هم خیلی کار نمی‌کنیم و هم اینکه بازیکن خلاق در خط حمله تیم‌ها خیلی کم است.