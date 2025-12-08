باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دستیابی به فناوری هوشمند ریزجلبکی برای تصفیه آب و جذب دی‌اکسیدکربن در ایران + فیلم

پژوهشکده زیست‌فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از توسعه یک سامانه پیشرفته و هوشمند مبتنی بر ریزجلبک‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سامانه توسعه‌یافته مبتنی بر ریزجلبک‌ها، به‌طور خاص بر چالش حذف آلاینده‌هایی مانند نیترات در منابع آبی تمرکز دارد. روش‌های سنتی تصفیه مانند اسمز معکوس (RO) اغلب تنها نیترات را جداسازی می‌کنند و حذف کامل و پایداری را میسر نمی‌سازند. با این حال، فناوری جدید با بهره‌گیری از توان ذاتی ریزجلبک‌ها در جذب، مصرف و تثبیت زیستی نیترات، امکان حذف طبیعی و مؤثر این آلاینده چالش‌برانگیز را فراهم می‌آورد.

علاوه بر پاک‌سازی آب، این فناوری نقشی دوگانه در مدیریت محیط زیست ایفا می‌کند. ریزجلبک‌ها با جذب و تثبیت کارآمد دی‌اکسیدکربن، به کاهش بار کربنی و بهبود کیفیت هوا کمک کرده و آن را به زیست‌توده با ارزش افزوده تبدیل می‌کنند.

 

 

