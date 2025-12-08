رئال مادرید در شب مصدومیت ادر میلیتائو و اخراج فران گارسیا و آلوارو کارراس، ۲-۰ بازنده بازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - رئال مادرید که در هفته‌های اخیر نمایش‌های ضعیفی داشته است، پس از شش بازی بالاخره به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بازگشت تا شاید از امتیاز میزبانی بهره ببرد و از بحران خارج شود، اما نتیجه‌ای که رقم خورد تنها بحران را عمیق‌تر کرد. شاگردان آلونسو شب کابوس واری را در مادرید پشت سر گذاشتند و با دو گل شکست خوردند.

شب افتضاح آنها با مصدومیت ادر میلیتائو آغاز شد، با دریافت گل اول و اخراج فران گارسیا ادامه پیدا کرد. گارسیا در عرض دو دقیقه دو کارت زرد دریافت کرد و از زمین مسابقه اخراج شد تا رئال بیش از ۲۵ دقیقه با ۱۰ بازیکن به بازی ادامه دهد. هجوم همه جانبه رئالی‌ها با ۱۰ بازیکن و از سر استیصال در دقیقه ۹۲ رنگ باخت. جایی که آلوارو کارراس هم با دریافت دو کارت زرد پیاپی به دلیل اعتراض به داور از زمین بازی اخراج شد تا رئال ۹ نفره شود. پس از اخراج کارراس در آخرین دقایق مسابقه، نیمکت رئال مادرید به تصمیمات داور بازی، کینترو گونزالس، اعتراض کرد. در جریان همین اتفاقات بود که اندریک هم بدون حتی یک دقیقه بازی، کارت قرمز گرفت و تعداد محرومان رئال مادرید برای دیدار هفته آینده مقابل آلاوس را به ۳ افزایش داد. سلتاویگو تنها یک دقیقه بعد از اخراج کارراس، روی زخم رئالی‌ها نمک پاشید و گل دوم را هم زد. یاگو آسپاس با یک پاس دیدنی سوئدبرگ را در مقابل دروازه صاحب توپ کرد. او به راحتی کورتوا را دریبل زد و دروازه خالی را باز کرد تا خودش و تیمش را در این بازی دو گله کند و این جوان سوئدی تعویض طلایی مسابقه لقب بگیرد و به این شب کابوس وار رئالی‌ها پایان دهد.

این شکست روند ۱۱ پیروزی متوالی لوس‌بلانکوس مقابل سلتاویگو را از بین برد. شاگردان ژابی آلونسو در ۶ دیدار اخیر خود در لالیگا تنها یک بار به پیروزی رسیده‌اند. رئال مادرید با تحمل دومین شکست فصل ۳۶ امتیازی ماند و همچنان در جایگاه دوم جدول لالیگای اسپانیا قرار دارد، با این تفاوت که صدای نفس‌های ویارئال با ۳۵ امتیاز از پشت سر شنیده می‌شود. بارسلونا با ۴۰ امتیاز صدرنشین است.