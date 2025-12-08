باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اجرای صدور صورتحساب الکترونیکی یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت در بهبود فضای کسب و کار و برقراری عدالت مالیاتی است که‌ می‌تواند زمینه را برای ایجاد شفافیت مالیاتی فراهم کند.

کارشناسان، صدور صورت حساب الکترونیک و مالیات‌ستانی بر اساس داده‌های مستند، به نفع مودیان قانونمند است. زیرا زمینه دریافت مالیات عادلانه از همگان را فراهم می‌کند و رقابت‌پذیری را در بازار افزایش می‌دهد.

ذیل سازوکار صورت حساب الکترونیک، ضمن این که تلاش‌ها در راستای وصول درآمدهای مالیاتی دولت و مقابله با فرار مالیاتی است، حل و فصل مشکلات مودیان و از بین بردن دردسرهای آنان نیز در دستور کار قرار دارد.

مقابله با فاکتور سازی در حوزه اقتصادی از طریق مالیات

در راستای حل مشکلات مودیان، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها با هدف مقابله با فاکتورسازی، موکول کردن پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به بعد از تسویه حساب نهایی و تعیین مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۳ میلیون کالا و خدمت در دستور کار قرار گرفته است.

مهم‌ترین اتفاق در زمینه تحقق نظام مالیاتی هوشمند و استقرار کامل صورت حساب الکترونیک، حل شدن مشکلات متعدد مودیان نظیر حذف کامل لیست سیاه، جلوگیری از فاکتورسازی‌های جعلی و عدم امکان رد اعتبار صورت حساب‌های بارگزاری شده در سامانه مودیان است و همچنین مزیت‌های حکمرانی اقتصادی کشور در استقرار صورت حساب الکترونیک نظیر ایجاد شفافیت زنجیره کالاها و خدمات، اخذ مالیات از بخش زیرزمینی اقتصاد و از همه مهم‌تر امکان حمایت ویژه از توسعه زیرساختی کشور از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده مودیان فراری از پرداخت مالیات است که همگی منجر به تحقق یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد می‌شود.

به زعم کارشناسان، هوشمندسازی روند دریافت مالیات به افزایش اعتماد مودیان به روندهای مالیات‌ستانی کشور می‌انجامد و زمینه را برای ایجاد فرهنگ مالیات‌دهی بیش از پیش فراهم می‌کند.

مقابله با سوداگری از طریق مالیات

پیش از این محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای در خصوص احتساب صورت‌حساب‌های کاغذی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده است با توجه به اینکه در مفاد ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و همچنین تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که به موجب ماده ۱۰ قانون مالیات بر سوداگری به این قانون ملحق شده، ۲۰ ماه پس از ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، این قانون لازم‌الجراست،

بنابراین از آنجایی که در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی صورت‌حساب‌های غیر الکترونیک هزینه‌های قابل قوبل مالیاتی نخواهند بود، بنابراین از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۶، صورت‌حساب‌های کاغذی دیگر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

در همین راستا هم برخی از اصناف از این طرح استقبال کرده‌اند به طوری که‌ حسین ناظم‌زاده، رئیس صنف فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی تهران در خصوص استفاده از سازوکارهای الکترونیک و هوشمند مالیات‌ستانی و صدور صورت حساب الکترونیک تصریح کرد: این روندها عالی هستند و به حذف روش‌های منسوخ ممیزمحوری در مالیات‌ستانی می‌انجامند. این‌ها روندهای درستی هستند که باید در کشور جا بیفتند و اجرایی شوند.

وی ادامه داد: در آغاز راه اصلاح نظام مالیاتی کشور هستیم و به درستی اعمال روش‌های هوشمند و استفاده از سازوکارهایی مانند صورت حساب الکترونیک در دستور کار قرار دارد.

ناظم‌زاده گفت: اقدامات سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور باعث شده است که روندها نسبت به قبل شفاف‌تر شود. این اقدامات به از بین رفتن ممیزمحوری و مقابله با فرار مالیاتی منجر شده است.

وی ادامه داد: به طور مثال، استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ برای اصناف روش هوشمند بسیار مناسبی است. در این سازوکار، مودیان بر اساس واقعیات مالیات می‌پردازند و امکان فرار مالیاتی از بین رفته است. اجرای این اقدامات توسط سازمان امور مالیاتی جای تقدیر و تشکر دارد.

برچیده شدن روش های قدیمی در صدور مالیات

رئیس صنف فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی تهران خاطرنشان کرد: اصناف طی سالیان طولانی از روش‌های قدیمی و سنتی استفاده می‌کرده‌اند. به منظور استفاده از روندهای جدید مالیات‌ستانی برای آن‌ها و صدور صورتحساب الکترونیک نیازمند زمان و آموزش هستیم.

ناظم‌زاده گفت: روش‌های نوین مالیات‌ستانی و به ویژه صدور صورت حساب الکترونیک، بستری فراهم می‌کند که دریافت مالیات در کشور بر مبنای اطلاعات و داده‌ها صورت بگیرد. این امر به افزایش عدالت مالیاتی می‌انجامد. مودیان بر اساس عملکرد و فعالیتی که دارند، مالیات می‌پردازند و این اتفاق بسیار خوب و بزرگی است.

وی خاطرنشان کرد: صورت حساب الکترونیک زمینه‌ای برای افزایش عدالت مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری در بازار به وجود می‌آورد و قطعا مورد حمایت مودیان نیز است؛ فقط باید شیب اضافه شدن مودیان به خصوص در بخش اصناف موردتوجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: لازم است آموزش اجباری در خصوص روندهای نوین مالیات‌ستانی در کشور و نحوه استفاده از سیستم‌ها و سامانه‌ها ذیل سازوکار صورت حساب الکترونیک به صورت اجباری از طریق اتحادیه‌ها صورت بگیرد. این امر زمینه را برای استفاده از سازوکارهای نوین مالیاتی در کشور ایجاد می‌کند.

ناظم‌زاده گفت: بخش زیادی از فعالان در صنف ما هنوز به صورت سنتی کار می‌کنند و آموزش لازم را برای استفاده از روندهای الکترونیک و هوشمند مالیات‌ستانی ندیده‌اند. به همین دلیل، آن‌ها آمادگی لازم را برای استفاده از سازوکارهای نوین مانند صورت حساب الکترونیک ندارند. لازم است زمان کافی در اختیار قرار بگیرد تا این آمادگی ایجاد شود.

وی ادامه داد: اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها ذیل صورت حساب الکترونیک و مقابله با فاکتورسازی‌ها اقدام بسیار درست و به جایی است. این امر به جلوگیری از فاکتورسازی که برای فعالان اقتصادی قانونمند ایجاد مشکل می‌کند، منجر می‌شود.

رئیس صنف فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی تهران خاطرنشان کرد: مقابله با فاکتورسازی‌ها به از بین رفتن پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی می‌انجامد و نوعی انضباط در این زمینه ایجاد می‌کند. مشکلات مربوط به چک‌های برگشتی نیز بر همین اساس حل می‌شود.

گفتنی است برقراری عدالت مالیاتی یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه اقتصادی کشور است که‌ نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی و شفافیت مالیاتی کشور دارد.