فرمانده انتظامی الیگودرز از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۲۲ تن ذغال بلوط فاقدمجوز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "علی اسدالهی" بیان داشت: ماموران انتظامی ایست و بازرسی خمه الیگودرز حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۲۲ تن ذغال بلوط فاقدمجوز کشف شد.

سرهنگ اسدالهی با اشاره به دستگیری راننده خودرو، بیان داشت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز در پایان خاطر نشان کرد: منابع طبیعی متعلق به همه انسان‌ها بوده و حفاظت از آن وظیفه همگانی است و مجموعه انتظامی در جلوگیری از تخریب جنگل‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند و چنانچه مردم شریف از فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب مطلع شدند مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس لرستان