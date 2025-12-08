باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

با پول موشک‌ها می‌شود آلودگی هوا را از بین برد؟!

اسماعیل کهرم مشاور سابق سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا ادعا کرده که با پول ۱۰ موشک می‌شود مازوت‌ها را استاندارد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه خلوصی - تا حالا شنیده‌اید کسی بگوید با بودجه وزارت آموزش و پرورش یا وزارت بهداشت می‌شود آلودگی هوا را برطرف کرد؟

شاید برای شما عجیب باشه ولی جریان‌هایی وجود دارد که معتقدند بودجه دفاعی کشور را باید خرج محیط زیست کنیم!

اینکه این حساب‌وکتاب چقدر پرخطا است بماند؛ سؤال مهم این است: دوگانه «امنیت یا محیط‌زیست» از کجا آمده است؟ آن هم در شرایطی که توان دفاعی برای هر کشوری یک ضرورته، نه یک خرج لوکس که بشود به‌بهانه‌های مختلف کنار گذاشت.

مطالب مرتبط
با پول موشک‌ها می‌شود آلودگی هوا را از بین برد؟!
young journalists club

نکاتی طلایی برای در امان ماندن از آسیب‌های آلودگی هوا + فیلم

با پول موشک‌ها می‌شود آلودگی هوا را از بین برد؟!
young journalists club

آیا کارشناسی در کارگروه اضطرار آلودگی هوا وجود دارد؟ + فیلم

با پول موشک‌ها می‌شود آلودگی هوا را از بین برد؟!
young journalists club

طرح زوج و فرد از درب منزل هنوز پا بر جا است! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن
۹۰۷

ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
دومین دیوار طولانی تاریخ جهان در ایران + فیلم
۸۵۸

دومین دیوار طولانی تاریخ جهان در ایران + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
بارش شدید برف در ایستگاه هفت توچال + فیلم
۵۳۶

بارش شدید برف در ایستگاه هفت توچال + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم
۴۴۵

تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
از دل داغ، مدرسه‌ای جوانه زد + فیلم
۴۴۲

از دل داغ، مدرسه‌ای جوانه زد + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۷
در انتظار بررسی: ۱۲۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
مثل روز روشن این افراد از کجا دارن خط میگیرن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
غ
۱۶:۵۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
منظور اون بدبخت در اولویت بودن محیط زیست مثل قدرت موشکی هستش کمی عمقی نکاه کنید عزیزان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
پول بریز وبپاش واختلاس واحتکار کننده گان،سود های بانکی و خودرو سازی ،حقوق عجیب نجومی بگیران وپول های فرار مالیاتی برای حفظ محیط زیست بکار ببرید نه موشک های که امنیت کشور تامین می کنند باید از آن ها بی که سعی در قطع کردن بودجه امنیتی کشور دارند ترسید مورد توجه مسولین اطلاعاتی و امنیتی باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
اگر موشکها پول نداشته باشند باید پناهگاه وچادر هلال احمر تهیه کنیم.گهگاهی استاد های ما غیبگو میشوند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
افشار
۱۴:۳۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
کاش قوه قضاییه ما جوری با این دست ادم ها برخورد میکرد که دیگه کسی جرات پیدا نکنه انقدر راحت امنیت کشور رو به سخره بگیره
۱۸
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
اين استاد حرفش به‌جا هست از ناراحتی بوده اون طرفدار محيط زيست هست برايش سیاسی بازی نکنید
۲۸
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
حرف مفت نزن
Iran (Islamic Republic of)
خداشناس
۱۴:۲۴ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
آقای کهرم اول حرفت را بسنج بعد بزن چرا در مورد میلیاردها پول بیت المال که نمی دانم سر از گجا در می آوردند سخن نمی گویی که حرف از توان موشگی ایران که بازدارنده است میزنی . اگر این موشکها نبود معلوم نبود چی بر سر ایران می آمد .
۹
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
احساساتی نشید بجای پول ساخت موشک، از رانت و فساد انگل زاده‌ ها جلوگیری و درآمد حاصل را در احیای محيط زيست صرف کنید.
۱
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
ای نان پدر وشیر مادر حلال حلال حلالت. درود بر شرف وغیرتت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
حرف نزنی میگن لالی؟؟، پس چرا امریکا سالانه بودجه دفاعی ۸۰۰ میلیارد دلاری که بودجه کل تقریبا ۱۰۰ کشور را، فقط برای امور نظامیش صرف می کند در حالی که کشورش کلی مشکل بی‌خانمانی و محیط زیستی و درمانی و... دارد، در حالی که بوجه دفاعی ما تنها ۴ درصد کل بودجه کشور است؟؟؟ و اگر موشک نداشتیم الان اسرائیل و امریکا مانند سوریه، جایی از ایران و محیط زیست ان باقی نمی گذاشتند که الان امثال حرف مفت نزنی مثل تو بنشینند و حرف از محیط زیست بزنند، پس برای شخصیت خودت هم که شده، یکم مطالعه کن بعد حرف بزن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
این حرف مفت را برای امریکا و اروپاییها هم که سالانه میلیاردها دلار صرف ساخت موشک و امور نظامی می کنند می زنی؟؟؟ ان هم در حالی که کلی فساد و مشکلات داخلی دارند و همین تازگی موگیرینی مسئول سیاست خارجی اروپا به جرم فساد اقتصادی بازداشت شد،
تو زندگی خودت هم نمی توانی اداره کنی، ان وقت اینجا برای اداره کشور تز می دهی!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
اخ ادم کم فهم، یکم مطالعه کن! بودجه نظامی کشور تقریبا تنها ۴ درصد بودجه کل کشور است و ۹۶ درصد ان در اختیار دولت است، که ان هم در مجلس تصویب می شود، کدام ادم عاقلی قدرت دفاعی خودش را از بین می برد؟ مگر ادم احمق و شل مغز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
یه روزی تمام جنگ های دنیا تموم میشه و اونوقت می فهمیم دیگه چیزی از اونی که بابتش می جنگیدیم باقی نمونده. نه خاک و زمینی باقی مونده، نه آب و هوایی، نه مردمی، و نه ایدئولوژی و مکتبی...
۲۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
جنگ های دنیا رو ما شروع نکردیم روعنفکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
از زمان‌های قدیم در شاهنامه جنگ و کشت و کشتار بوده تا الآن و تا بشر هست به نظر نمی‌رسد این قضیه تمام شود فقط هر پادشاهی که دادگر وبخشنده بوده مثل فریدون مثل بهرام گور کشور آباد شده و پادشاه ظالم کشور را نابود کرده
Iran (Islamic Republic of)
M
۱۳:۵۹ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
فساد و رانت در دستگاه کم کنید . و ریخت پاش دستگاه کم کنیم بی انضباطی بانک ها کنترول کنیم . قاچاق کنترول کنیم . ارز پاشی هدفمند کنیم . نیاز نیست پول موشک که امنیت کشور تامئین مکند خرج الوگی هوا کنیم . مدیر درست انخاب کنیم جواب میگریم...
۲
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
اخراج همچین مدیر های ناکارآمد و بی خردی از مشاغل دولتی می تواند کشور را از خطر نابودی نجات دهد.
۷
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
فقط پول موشک به چشم ایشون اومد، این همه خودشون توی سازمان محیط زیست دارند بودجه حیف و میل می‌کنند
۷
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۳:۲۲ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
چرا نمیگید با پولهای اختلاس شده میشود آلودگی را برطرف کرد. خائن
۳
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
درست گفته
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایران جان
۱۲:۱۷ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
فارغ التحصیل از دانشگهه ظریفه
۱
۱
پاسخ دادن
۱۲۳۴