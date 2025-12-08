باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه خلوصی - تا حالا شنیدهاید کسی بگوید با بودجه وزارت آموزش و پرورش یا وزارت بهداشت میشود آلودگی هوا را برطرف کرد؟
شاید برای شما عجیب باشه ولی جریانهایی وجود دارد که معتقدند بودجه دفاعی کشور را باید خرج محیط زیست کنیم!
اینکه این حسابوکتاب چقدر پرخطا است بماند؛ سؤال مهم این است: دوگانه «امنیت یا محیطزیست» از کجا آمده است؟ آن هم در شرایطی که توان دفاعی برای هر کشوری یک ضرورته، نه یک خرج لوکس که بشود بهبهانههای مختلف کنار گذاشت.
تو زندگی خودت هم نمی توانی اداره کنی، ان وقت اینجا برای اداره کشور تز می دهی!!!