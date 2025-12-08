باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا معتقد است که روسیه با طرح پیشنهادی واشنگتن برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین موافق است.

ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی گفت: «[در مورد] روسیه، من معتقدم که [روسیه] با آن [این پیشنهاد] موافق است.»

در همین حال رئیس جمهور آمریکا از ولودیمیر زلنسکی که هنوز پیش‌نویس پیشنهاد صلح تهیه شده توسط دولت ایالات متحده برای حل و فصل مناقشه در اوکراین را نخوانده است، ابراز ناامیدی کرد.

او در مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی به خبرنگاران گفت: "باید بگویم که کمی ناامید هستم که زلنسکی هنوز این پیشنهاد را نخوانده است." ترامپ خاطرنشان کرد که افراد زلنسکی پیشنهاد دولت ایالات متحده را دوست دارند.

او افزود که مطمئن نیست که آیا زلنسکی با توافقی که واشنگتن پیشنهاد کرده است، موافق است یا خیر و افزود که کسی باید توضیح دهد که چرا زلنسکی هنوز جزئیات این توافق را بررسی نکرده است.

در ماه نوامبر، واشنگتن یک طرح ۲۸ ماده‌ای برای حل و فصل مناقشه در اوکراین پیشنهاد داد. این سند باعث نارضایتی کی‌یف و شرکای اروپایی آن شد که سعی در اصلاح قابل توجه آن داشتند. در ۲۳ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در ژنو رایزنی‌هایی انجام دادند.

بعداً، ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که طرح اولیه برای حل و فصل مسالمت‌آمیز با در نظر گرفتن مواضع مسکو و کی‌یف اصلاح شده و تنها چند موضوع مورد اختلاف باقی مانده است. او همچنین خاطرنشان کرد که تعداد نکات به ۲۲ کاهش یافته است.

در ۲ دسامبر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست جمهوری ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد ترامپ و تاجر در کرملین دیدار کرد. موضوع اصلی حل و فصل در اوکراین بود. این گفت‌و‌گو حدود پنج ساعت طول کشید. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار کرملین طرفین در مورد ماهیت پیشنهادات چهار سند در مورد طرح صلح ایالات متحده گفت‌و‌گو کردند.

روز شنبه، مذاکرات سه روزه بین مقامات ایالات متحده و اوکراین در فلوریدا به پایان رسید. پس از مذاکرات، ویتکاف و کوشنر با ولودیمیر زلنسکی گفتگوی تلفنی انجام دادند. همانطور که آکسیوس گزارش داد، ایالات متحده در تلاش است تا رویکرد جدیدی برای حل مسائل ارضی در مذاکرات خود با اوکراین پیدا کند.

منبع: تاس