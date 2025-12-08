رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که روسیه با پیشنهاد او در مورد پایان دادن به درگیری اوکراین است، اما مطمئن نیست که آیا همتای اوکراینی‌اش هم موافق باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا معتقد است که روسیه با طرح پیشنهادی واشنگتن برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین موافق است.

ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی گفت: «[در مورد] روسیه، من معتقدم که [روسیه] با آن [این پیشنهاد] موافق است.»

در همین حال رئیس جمهور آمریکا از ولودیمیر زلنسکی که هنوز پیش‌نویس پیشنهاد صلح تهیه شده توسط دولت ایالات متحده برای حل و فصل مناقشه در اوکراین را نخوانده است، ابراز ناامیدی کرد.

او در مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی به خبرنگاران گفت: "باید بگویم که کمی ناامید هستم که زلنسکی هنوز این پیشنهاد را نخوانده است." ترامپ خاطرنشان کرد که افراد زلنسکی پیشنهاد دولت ایالات متحده را دوست دارند.

او افزود که مطمئن نیست که آیا زلنسکی با توافقی که واشنگتن پیشنهاد کرده است، موافق است یا خیر و افزود که کسی باید توضیح دهد که چرا زلنسکی هنوز جزئیات این توافق را بررسی نکرده است.

در ماه نوامبر، واشنگتن یک طرح ۲۸ ماده‌ای برای حل و فصل مناقشه در اوکراین پیشنهاد داد. این سند باعث نارضایتی کی‌یف و شرکای اروپایی آن شد که سعی در اصلاح قابل توجه آن داشتند. در ۲۳ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در ژنو رایزنی‌هایی انجام دادند.

بعداً، ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که طرح اولیه برای حل و فصل مسالمت‌آمیز با در نظر گرفتن مواضع مسکو و کی‌یف اصلاح شده و تنها چند موضوع مورد اختلاف باقی مانده است. او همچنین خاطرنشان کرد که تعداد نکات به ۲۲ کاهش یافته است.

در ۲ دسامبر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست جمهوری ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد ترامپ و تاجر در کرملین دیدار کرد. موضوع اصلی حل و فصل در اوکراین بود. این گفت‌و‌گو حدود پنج ساعت طول کشید. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار کرملین طرفین در مورد ماهیت پیشنهادات چهار سند در مورد طرح صلح ایالات متحده گفت‌و‌گو کردند.

روز شنبه، مذاکرات سه روزه بین مقامات ایالات متحده و اوکراین در فلوریدا به پایان رسید. پس از مذاکرات، ویتکاف و کوشنر با ولودیمیر زلنسکی گفتگوی تلفنی انجام دادند. همانطور که آکسیوس گزارش داد، ایالات متحده در تلاش است تا رویکرد جدیدی برای حل مسائل ارضی در مذاکرات خود با اوکراین پیدا کند.

منبع: تاس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
دونالد ترامپ جونیور: نیمی از خودروهای گران‌قیمت در موناکو پلاک اوکراینی دارد
در پی حمله پهپادی اوکراین
روسیه پرواز‌ها در دو فرودگاه جنوبی را محدود کرد/سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی در ۲۴ ساعت
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
حذف تونی بلر از فهرست اصلی «هیئت صلح» طرح ترامپ
معاریو فاش کرد: نقش سارا نتانیاهو در برکناری رئیس شاباک
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
دبیرکل سازمان ملل یورش اسرائیل به مقر آنروا را محکوم کرد
دیمیتریف: اتحادیه اروپا باید برای نجات از زوال «به ترامپ گوش دهد»
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
آخرین اخبار
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
دیمیتریف: اتحادیه اروپا باید برای نجات از زوال «به ترامپ گوش دهد»
حذف تونی بلر از فهرست اصلی «هیئت صلح» طرح ترامپ
دبیرکل سازمان ملل یورش اسرائیل به مقر آنروا را محکوم کرد
معاریو فاش کرد: نقش سارا نتانیاهو در برکناری رئیس شاباک
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
نیویورک تایمز: حماس در حال بازیابی قدرت در نوار غزه و پر کردن خلأ است.
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تقویت نیروهای امنیتی لبنان است
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
ناوگان جدید همبستگی بین‌المللی در راه غزه
پلیس اسرائیل به مقر آنروا در قدس یورش برد
کرملین: هند برای منافع اقتصادی خود به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد
دیپلمات آمریکایی: خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی همچنان سیاست واشنگتن است
آمریکا در حال فشار آوردن به اوکراین برای توافق «سریع‌تر» است
تیراندازی در مرکز خریدی در پایتخت نروژ
کشور‌های اتحادیه اروپا خواستار اقدام در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه شدند
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
زلنسکی: مذاکرات صلح اوکراین با آمریکا سازنده است اما آسان نیست
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها