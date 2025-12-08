باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در هفتههای اخیر، شاخصهای بازار سرمایه شاهد یک روند صعودی قابل توجه بوده است که توجه بسیاری از سرمایهگذاران و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است. این رشد، پس از یک دوره نزولی نسبتاً طولانی، به عنوان یک نشانه مثبت در نظر گرفته میشود و امیدها را برای آینده بازار تقویت کرده است.
روند صعودی شاخص کل بازار سرمایه که با رکوردشکنی تاکنون در ارتفاع ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی قرار گرفته است و شاخص کل هموزن نیز روزهای سبزی را سپری میکند.
حرکت مثبت بازار سهام که کارشناسان بر این باورند عوامل متعددی در آننقش دارد و در این راستا امیرعباس باقری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در دو سه هفته گذشته شاهد افزایش تقاضا و رشد بازار سرمایه بودیم. در این مدت، شاخص بورس تا محدوده سه میلیون و صد هزار واحد نزول داشت و حدود دویست هزار واحد کاهش را در مدت یک هفته تا ده روز تجربه کرد. اما از آنجا توانست یک محدوده حمایتی بسیار قوی بسازد و تا روز گذشته شاخص به سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار واحد رشد پیوستهای را به ثبت رسانده است.
نقش افزایش نرخ ارز در بازار سهام
باقری یکی از دلایل این رشد را افزایش نرخ ارز عنوان کرد و افزود: ما شاهد هستیم که دلار در محدوده بازار آزاد به صد و بیست هزار تومان رسیده و همچنین دلارهای مسافرتی نیز بالای صد هزار تومان قرار دارد. به نظر میرسد دولت کف دلار را در سه چهار ماه آخر سال برای خود به صد هزار تومان بسته است. حال اینکه در بازار آزاد اصلاحاتی تا محدوده صد و ده هزار تومان صورت گیرد، نمیتواند روند بورس را بهطور قابل توجهی تغییر دهد.
او ادامه داد: همچنین گزارشات دورهای شرکتها نشان میدهد که اوضاع این شرکتها نسبتاً خوب بوده و سودهای خوبی در شش ماه اول امسال به ثبت رساندهاند.
این کارشناس بازار سرمایه به کاهش ریسکهای سیستماتیک بهویژه در زمینه جنگ اشاره کرد و گفت: احتمال بروز جنگ هر روز کمتر از دیروز میشود که این خبر خوبی برای بازار سرمایه ماست و اطمینان بیشتری به سرمایهگذاران میدهد. به احتمال زیاد روند مثبت بازار ادامهدار خواهد بود.
مدیریت بازار و اهمیت ثبات
باقری در ادامه تأکید کرد: نکته مهم این است که بتوانیم از این افزایش تقاضا و رشد بازار بهترین استفاده را ببریم. باید تلاش کنیم روند سالهای ۹۸ و ۹۹ را تکرار نکنیم که بازار یک مثبت چند ماههای داشته باشد و سپس با خروج سنگین و افت شدید مواجه شویم. بسیار مهم است که بازار را بتوانیم مدیریت کنیم و دامنه نوسان را که در حال حاضر تثبیت شده است، ادامه دهیم در حال حاضر بازار به این عادت کرده و ما فقط میتوانیم مثلاً صندوقهای طلا را ببینیم که دامنه منفی ده دارند و به راحتی در حال معامله هستند. اگر بخواهیم تغییراتی در بازار سهام ایجاد کنیم، ممکن است همین روند را متوقف کند و نگذارد بازار به رشد خود ادامه دهد؛ بهترین راهکار در شرایط فعلی این است که به ادامه همین روند بپردازیم و سعی نکنیم تغییری در آن ایجاد کنیم.
پیشبینیها برای زمستان
در ادامه هم نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از شرایط بازار سهام در زمستان گفت و به ارتفاع شاخص کل بورس تا پایان سال اشاره کرد و افزود: با توجه به پیشبینی فعالان بازار، وضعیت صنایع زمستان متعادل و مناسبی را در پیش رو داریم. اگرچه ممکن است برای صنایع انرژیبر در این دوره سرما مشکلاتی به وجود آید، اما این موضوع تا حد زیادی قابل پیشبینی بوده و قیمتها خود را ارزشگذاری کردهاند. بنابراین، نگرانی از اصلاح و ریزش شدید در بازار وجود ندارد.
او همچنین به مقایسه بازار سرمایه با سایر بازارها اشاره کرد و گفت: با توجه به مزایا و معایب بازار، به نظر میرسد که بازار سرمایه همچنان جای رشد و سبقت نسبت به سایر رقبا مانند طلا، دلار و سپردههای بانکی را داراست.
میرزایی با اشاره به آینده بازار گفت: احتمالاً در زمستان امسال با واریز بخش عمدهای از سود سال گذشته به حساب شرکتها، بازار شاهد شادابی خواهد بود. من خوشبین هستم که شاخص کل بتواند به چهار میلیون واحد در طول ماههای آینده و تا پایان سال برسد.
با افزایش نرخ ارز، عملکرد مثبت شرکتها و کاهش ریسکهای سیاسی، به نظر میرسد که بازار سرمایه ایران در مسیر رشد و توسعه قرار دارد. انتظار میرود که با ادامه این روند، شاهد افزایش بیشتر معاملات و پویایی در این بازار باشیم. این وضعیت، نه تنها برای سرمایهگذاران، بلکه برای اقتصاد کل کشور نیز میتواند به عنوان یک فرصت مناسب تلقی شود، اما نکته مهم در روزهای صعودی بازار این است که نباید یادمان برود همواره نوسان جزئی از ذات بازارهای مالی است.
*گفتنی این مطلب یک گزارش بوده و سیگنالی برای خرید و فروش سهام و ورود یا خروج به بازار محسوب نمیشود. *