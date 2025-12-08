رئیس پلیس راه مازندران از انسداد مقطعی محور کندوان تا روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: محور کندوان به منظور تکمیل پروژه نصب گالری در محدوده کمرزرد ولی‌آباد از روز یکشنبه ۱۶ آذر تا روز سه‌شنبه ۱۸ آذر، هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ شب و همچنین در روز چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر مسدود خواهد بود.

او با بیان اینکه در این مدت، تردد تنها برای ساکنان بومی و کسبه منطقه کندوان تا قبل از محدوده اجرای پروژه امکان‌پذیر است، افزود: رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود می‌توانند از محور‌های جایگزین "فیروزکوه و هراز" تردد کنند.

سرهنگ عبادی از رانندگان وسایل نقلیه خواست در زمان اعمال محدودیت با صبر و حوصله و رعایت قوانین و مقررات پلیس راهور و عوامل راهداری را در اجرای ماموریت یاری کنند و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.

