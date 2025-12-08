باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش تایلند حملات هوایی را در امتداد مرز مورد مناقشه خود با کامبوج آغاز کرده است، زیرا این همسایگان جنوب شرقی آسیا یکدیگر را به خاطر درگیری‌هایی که منجر به کشته شدن حداقل یک سرباز تایلندی شد، سرزنش می‌کنند.

سرلشکر وینتای سوواری، سخنگوی ارتش تایلند روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تایلند پس از مرگ سرباز تایلندی در استان اوبون راتچاتانی، هواپیماها را برای «سرکوب» حملات کامبوج مستقر کرده است.

وی گفت که حداقل چهار نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند.

در بیانیه تایلند آمده است که سربازان کامبوجی تقریباً از ساعت ۵:۰۵ صبح (۲۲:۰۰ به وقت گرینویچ روز یکشنبه) «با سلاح‌های سبک شلیک کرده‌اند» و گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن یکی از سربازانشان حدود ساعت ۷ صبح به وقت محلی (۰۰:۰۰ به وقت گرینویچ) دریافت شده است. با این حال، کامبوج این روایت تایلند را رد کرد.

ارتش کامبوج در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های تایلندی بودند که اولین حمله را ساعت ۵ صبح به وقت محلی روز دوشنبه آغاز کردند.

این حملات جدیدترین موج خشونت بین همسایگان پس از آتش‌بس است که به پنج روز درگیری مرگبار در ماه ژوئیه پایان داد. در جریان درگیری‌های ماه ژوئیه، حداقل ۴۸ نفر کشته شدند، در حالی که تخمین زده می‌شود ۳۰۰۰۰۰ نفر به طور موقت آواره شده‌اند.

این آتش‌بس با میانجیگری انور ابراهیم، ​​نخست وزیر مالزی و ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده که همچنین شاهد امضای توافق‌نامه صلح گسترده بین دو کشور در کوالالامپور در ماه اکتبر بودند، برقرار شد. با این حال، تنش‌ها همچنان ادامه دارد.

پس از انفجار مین زمینی در ماه گذشته که منجر به نقص عضو یکی از سربازان تایلندی شد، تایلند اعلام کرد که اجرای پیمان آتش‌بس با کامبوج را متوقف می‌کند. پنوم پن مسئولیت انفجار مین زمینی را رد کرد و گفت که این وسیله از درگیری‌های گذشته به جا مانده است.

کامبوج روز دوشنبه اعلام کرد که نمی‌خواهد دوباره به درگیری مستقیم کشیده شود. ارتش اعلام کرد: «کامبوج با تکیه بر روحیه احترام به تمام توافقات قبلی و حل مسالمت‌آمیز مناقشات طبق قوانین بین‌المللی، در طول این دو حمله به هیچ وجه تلافی نکرد و همچنان با هوشیاری و نهایت احتیاط اوضاع را زیر نظر دارد.»

هون سن، نخست وزیر سابق کامبوج، همچنین از نیرو‌های خط مقدم کامبوج خواست که صبور باشند و نیرو‌های تایلندی را به تلاش برای «کشاندن ما به جنگی برای از بین بردن آتش‌بس و اعلامیه صلح کامبوج-تایلند» متهم کرد.

او همچنین از ورزشکاران شرکت‌کننده در بازی‌های جنوب شرقی آسیا که قرار است روز سه‌شنبه در تایلند آغاز شود، خواست تا «به طور عادی در این رقابت‌ها شرکت کنند».

ارتش تایلند در بیانیه‌ای اعلام کرد که حدود ۳۵۰۰۰ نفر از مناطق مرزی تخلیه شده‌اند، در حالی که سخنگوی اداره استانی اودار مینچی کامبوج گفت: «تعدادی از روستاییانی که در نزدیکی مرز زندگی می‌کنند، در حال فرار به مکان‌های امن هستند». کامبوج نیز روز دوشنبه به دلیل درگیری‌ها مدارس را به حالت تعلیق درآورد.

انور، نخست وزیر مالزی نگرانی عمیق خود را ابراز کرد. او در پستی در X گفت: «ما از هر دو طرف می‌خواهیم که حداکثر خویشتنداری را نشان دهند، کانال‌های ارتباطی باز را حفظ کنند و از سازوکار‌های موجود به طور کامل استفاده کنند.»

وی افزود: «مالزی آماده است تا از گام‌هایی که می‌تواند به بازگرداندن آرامش و جلوگیری از حوادث بیشتر کمک کند، حمایت کند. منطقه ما نمی‌تواند شاهد تبدیل شدن اختلافات دیرینه به چرخه‌های رویارویی باشد.»

تایلند و کامبوج بیش از یک قرن است که بر سر حاکمیت خود در نقاط نامشخصی در امتداد مرز زمینی ۸۱۷ کیلومتری (۵۰۸ مایلی) خود که اولین بار در سال ۱۹۰۷ توسط فرانسه، زمانی که کامبوج را به عنوان مستعمره خود اداره می‌کرد، ترسیم شد، اختلاف نظر دارند.

تنش‌های نهفته، گاهی اوقات به درگیری‌هایی مانند تبادل توپخانه‌ای یک هفته‌ای در سال ۲۰۱۱، علی‌رغم تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز ادعا‌ها منجر شده است.

منبع: الجزیره