معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: امروز نیز طرح زوج وفرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز پلیس با خودرو‌هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی) 

سرهنگ کشیر درخصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، بار ترافیکی پرحجم و سنگین می‌باشد. 

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه محلاتی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی اعلام کرد: تردد وسایل نقلیه سنگین و کامیون‌ها نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، مواد غذایی فاسد شدنی و دارو در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سرهنگ کشیر در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
طرح زوج و فرد و اینهمه ترافیک؟؟؟ مشکل عدم مدیریت و زیرساخت های اجرایی!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
فقط بدنبال پول از جیب مردم هستید.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
خوشتون اومده از این طرح مسخره تون؟ تمومش کنید دیگه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
سرویسهای کارمندان را برگردانید معضل ترافیک و آلودگی حل میشه
۰
۰
پاسخ دادن
