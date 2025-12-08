مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان از اجرای بیش از ۱۳۰۰ برنامه به مناسبت هفته زن در گیلان خبر داد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ طاهره عاشوریان، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت : برنامه های متنوع در قالب محله محور با همکاری دستگاه های اجرای و پایگاه های مقاومت بسیج در استان برگزارمی شود.‌



مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه یک هزار و ۳۲۰ برنامه به مناسبت هفته زن در گیلان تدوین و برگزار می شود، افزود : بانوی ایرانی ، مظهر نجابت ، الگوی نجابت شعار امسال هفته زن می باشد.

عاشوریان به تفکیک برنامه های این هفته در استان اشاره و اذعان کرد :شکوه بانوی ایرانی ، رویداد باهنران ، برگزاری رویداد گیلدخت ،اجرای برنامه های جام ورزشی ، افتتاح مراکز کار آفرینی، فخر مادرانه، نشست زنان کشاورز در امنیت غذایی،‌برگزاری کارگاه سبک زندگی اسلامی ، تجلیل از مادران بسیجی، برگزاری غرفه های یک حس خوب ،‌دیدار با خانواده شهدای سلامت، برگزاری پویش کمک به زندانیان غیر عمد ، تجلیل از مادران سرپرست خانوار، رو نمایی از مستند مادران، اهداء بسته های معیشتی و ....از اهم برنامه های این هفته در استان می باشد.

سرهنگ احمدرضا منشوری معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان زن صبر و قدرت تحمل می‌آفریند، نسبت به جامعه و خانواده احساس مسئولیت می‌کند و دلسوز و وفادار است، افزود:زن هوش عاطفی بسیار بالایی دارد، قدرت سازگاری و توانایی چندوظیفه‌ای دارد و تأثیرگذاری او در آموزش، فرهنگ و جامعه‌سازی آشکار است.

سرهنگ منشوری با بیان اینکه مدیریت، تربیت و هدایت خانواده بر عهده زن است،اظهارداشت :مقاومت زنان با تزریق آرامش، معیار ضعف و قوت یک خانواده را تعیین می شود.



وی با بیان اینکه حضرت زهرا ( س) ارزشمند ترین الگو برای بانوان است، گفت: زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس و در فرهنگ‌سازی جهان و تربیت نسل آینده نقش ارزنده ای دارند.‌

در پایان این نشست از پوستر رویداد باهنران رونمایی شد.

۱۸ تا ۲۴ آذر هفته زن نام گذاری شده است.