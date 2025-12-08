باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
افرادی که طرح ترافیک یکساله دارند هم نمی‌توانند در روزهای آلودگی هوا وارد طرح شوند + فیلم

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در مورد طرح زوج‌و فرد نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان مؤمنی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن در خصوص طرح ترافیک و طرح زوج و فرد توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
