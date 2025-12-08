گسترش پدیده کودکان بدون پدر در فرهنگ غرب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u0645\u0633\u0626\u0644\u0647 \u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0639 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u063a\u0631\u0628 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n