اولین دوره مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی بانوان استان مازندران با حضور ۳۲ شرکت‌کننده در بابل برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - محمد اصغرنیا رئیس هیات تنیس و پدل شهرستان بابل با اشاره به سطح بالای این دوره از مسابقات، گفت: این اولین دوره مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی بانوان در سطح استان است که به میزبانی شهرستان بابل باحضور مسئولین استانی و علاقه‌مندان به این رشته پرطرفدار برگزار شد.

او افزود: در این دوره از مسابقات تعداد ۳۲ تنیسور حرفه‌ای که دارای جایگاهی در سطح استان و کشور می‌باشند شرکت داشتند.

رئیس هیات تنیس بابل صعود در رنکینگ را از مهمترین دست‌آورد‌های این دوره از مسابقات دانست و گفت: این دوره از مسابقات که به مدت ۶ روز در باشگاه تنیس ماجان بابل برگزار گردید.

در مسابقه فینال نماینده قائمشهر با برتری مقابل حریف خود به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.

