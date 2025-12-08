به گزارش منابع رسمی، پس از دریافت تماس از پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع گروگانگیری در کشتیای در خلیج فارس، نیروهای دریابانی بندرعباس و قشم بلافاصله وارد عمل شدند. با اجرای یک عملیات رزمی و تاکتیکی منسجم، عامل گروگانگیری شناسایی و دستگیر شد.
سردار ابراهیمی گفت: عامل متهم در اعترافات اولیه هدف خود را ربایش کشتی برای کسب منافع مالی اعلام کرده است و خوشبختانه هیچ یک از خدمه کشتی آسیب ندیدهاند. کشتی نیز تحت کنترل باقی مانده و هیچ خسارت جدی وارد نشده است.
وی همچنین افزود: تحقیقات قضائی و امنیتی در مورد این پرونده ادامه دارد و جزئیات تکمیلی پس از تکمیل مراحل قانونی منتشر خواهد شد.