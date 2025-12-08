اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری درخصوص تشدید فعالیت سامانه بارشی، هشدار هواشناسی و هشدار کشاورزی در سطح نارنجی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ با تقویت فعالیت سامانه بارشی از فردا سه شنبه تا پنج شنبه، شاهد بارش باران و برف، رعد و برق و وزش باد شدید، در نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه و کاهش دید در استان چهارمحال و بختیاری خواهیم بود.

بیشترین بارش ها برای شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، شمال غرب شهرکرد، غرب بن، غرب لردگان و کیار و شلمزار خواهد بود.

اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی و گل آلود شدن مسیل‌ها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جاده‌ها پیش بینی شده است.

احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، پاکسازی کانال‌های آب و آبراهه ها، توقف فعالیت‌های کوهنوردی و پرهیز از صعود به ارتفاعات، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در هنگام عبور از جاده‌ها و نواحی سردسیر کوهستانی، خودداری از توقف و چرای دام در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، عدم محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات و مزارع، کنترل و تنظیم آب ورودی استخر‌های پرورش ماهی، تحکیم سازه‌های سبک و موقت، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امداد رسان و سایر اقدامات پیشگیرانه ضروری است.

