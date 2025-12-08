رئیس کل دادگستری فارس در بازدید از مرکز تخصصی امام حسین(ع) شیراز بر ضرورت جذب و آموزش نیروهای علمی، متعهد و انقلابی برای توانمندسازی دستگاه قضائی و تحقق عدالت تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب رئیس شورای قضایی استان فارس در بازدید از مرکز تخصصی امام حسین (ع) در شیراز با تأکید بر لزوم توانمندسازی دستگاه قضائی از طریق جذب و آموزش نیرو‌های متخصص، گفت: قوه قضاییه باید با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص، علمی و متعهد به‌طور مؤثرتر و شایسته‌تر در مسیر تحقق عدالت و اجرای احکام الهی عمل کند. قضات باید نه‌تنها به علم روز حقوق و فقه مسلط باشند، بلکه باید در مسیر تراز انقلاب اسلامی و دفاع از حقوق مردم به‌طور شجاعانه و عادلانه اقدام کنند.

او با اشاره به اهمیت تربیت قضاتی که بتوانند در برابر فساد و ظلم ایستادگی کنند، گفت: ما در دستگاه قضائی باید مطمئن شویم که قضات ما به علم حقوق و قضا به‌طور کامل مسلط هستند و توانایی تشخیص و اجرای عدالت در سطوح مختلف قضائی را دارند. تنها از این طریق است که می‌توانیم به حفظ حقوق مردم و اجرای احکام الهی در کشور دست یابیم.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین بر اهمیت نقش موسسات آموزشی و علمی در پرورش نیرو‌های متخصص در حوزه قضائی تأکید کرد و گفت: کشور امروز به‌شدت نیازمند قاضیانی است که علاوه بر برخورداری از تخصص حقوقی، دارای تعهد و اخلاق اسلامی باشند. این قضات باید با بهره‌گیری از علم روز در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و اجرای عدالت در جامعه تلاش کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیاز مبرم کشور به قوه قضائیه‌ای مقتدر و توانمند، گفت: قوه قضائیه باید با تمام قدرت و با اتکا به نیرو‌های متخصص و متعهد، در برابر هر نوع ظلم و فساد ایستادگی کند. امروز، نیاز به نیرو‌های قضائی که از تخصص علمی و شجاعت برخوردار باشند، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

حجت الاسلام رجایی نسب در پایان سخنان خود با اشاره به ضرورت جذب نیرو‌های قضایی متعهد، علمی و انقلابی، خاطرنشان کرد: امروز برای رفع نیاز‌های جامعه و تحقق عدالت، باید به جذب قاضیانی متعهد و متخصص بپردازیم که هم از نظر علمی به‌روز باشند و هم از نظر اخلاقی و انقلابی در تراز انقلاب اسلامی قرار داشته باشند. تنها در این صورت است که می‌توانیم به اهداف بلند انقلاب اسلامی در زمینه اجرای عدالت و تحقق حقوق مردم دست یابیم.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین از دانش‌آموختگان این موسسه خواست تا در مسیر تحقق اهداف عالیه دستگاه قضائی و خدمت به مردم از علم و تعهد خود بهره‌برداری کنند و در راستای تحقق عدالت در جامعه گام بردارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین چوگانی مدیر مرکز تخصصی امام حسین (ع)، گزارشی جامع و مفید از عملکرد مرکز در سال‌های گذشته و همچنین شیوه جذب و پذیرش دانش‌پژوهان به این مرکز و قوه قضائیه ارائه کردند.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین چوگانی به جایگاه علمی و فرهنگی مجموعه اشاره و خاطرنشان کرد که با استفاده از رهنمود‌های فقیه عالیقدر، حضرت آیت‌الله حاج سید علی‌اصغر دستغیب، توانسته‌ایم در سطح کشور جایگاه و اعتبارعلمی خوبی را کسب کنیم.