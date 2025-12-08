باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روستای عطاآباد یکی از قطب‌های تولید مبل در ایران + فیلم

روستای عطاآباد گلستان با بازگشت کارگران مهاجر تهرانی به قطب تولید و صادرات مبلمان کشور تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای عطآباد گلستان حالا به پایتخت مبل ایران معروف شده با ۲۰۰ کارگاه فعال برای صدها نفر اشتغال زایی مستقیم ایجاده کرده و صادرات به عراق و ترکمنستان را هم در کارنامه دارد.

 

