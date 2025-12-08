\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0639\u0637\u0622\u0628\u0627\u062f \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0645\u0628\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u06f2\u06f0\u06f0 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0635\u062f\u0647\u0627 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0634\u062a\u063a\u0627\u0644 \u0632\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0633\u062a\u0642\u06cc\u0645 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u0645\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0647\u0645 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n