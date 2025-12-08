باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- طیب قدیمی رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست خبری سیزدهمین کنگره کشوری سوختگی گفت: سوختگی بار مالی و اقتصادی خاصی دارد. باید از هوش مصنوعی برای ارتقای آگاهی در خصوص مسائل پیشگیری از سوختگی استفاده بهینه کرد.

قدیمی تاکید کرد: کاهش عوارض سوختگی، مراقبت های بعد از سوختگی و پیشگیری از بروز سوختگی به ویژه در بین کودکان و نوجوانان موضوعی مهمی محسوب می شود.

وی بیان کرد: در برخی از مراجعه کنندگان سوختگی به دلیل مراجعه دیرهنگام، عوارض سوختگی تا آخر عمر با این مصدومان همراه است و زندگی فردی و اجتماعی و حتی تحصیل این افراد تحت تاثیر منفی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات در حوزه سوختگی، عدم ثبت علت های وقوع سوختگی و نوع آن است و هنگامی که بانک اطلاعاتی درستی نداشته باشیم اقدامات ما هدفمند نخواهد بود. هوش مصنوعی در زمینه ثبت موارد سوختگی و میزان آن کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس مرکز سوختگی تاکبد کرد: چالش اصلی در حوزه سوختگی این است که مسائل و مشکلات ناشی از سوختگی در کشور را باور نکرده و برای ابن موضوع جایگاه خاصی تعریف نکرده ایم. اکنون فاجعه بار ترین سوختگی ناشی از سوختگی الکتریکی است‌.

او ادامه داد: با اعمال تحریم علی ظالمانه علیه کشورمان پانسمان های سوختگی و وسائل کمک کننده جراحی های ناشی از سوختگی به راحتی در دسترس مردم نبوده است.

قدیمی تصریح کرد: درمان های غلط سبب شده تا مصدومان بعد از بروز عوارض سوختگی به مراکز درمانی مراجعه می کنند.

او گفت: سالیانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مورد سوختگی در کشور به ثبت می رسد و ۳۰ هزار نفر بر اثر سوختگی بستری می شوند و حدود ۵ تا ۱۰ از ببماران بستری در بیمارستان ها به دلیل عمق سوختگی و مسائل ناشی از آن فوت می کنند.

قدیمی گفت: آسیب های الکتریکی قشر فعال جامعه را دچار مصدومیت می کند. آسیب های الکتریکی موضوع مهمی است و باید در زمینه کاهش عوارض ناشی از آن مانند قطع سه عضو فرهنگ سازی شود.

وی افزود: در این کنگره روش های مختلف درمان سوختگی بحث و به اشتراک گذاشته خواهد شد.

در ادامه نشست خبری، سیامک فرقانی معاون مرکز تحقیقات سوختگی گفت: کاربرد هوش مصنوعی و کلان داده ها در پیشگیری، درمان و بازتوانی، جراحی های حاد و ترمیمی، زخم پوش های نوین و مهندسی بافت ، زخم پوش های نوین و مهندسی بافت از جمله‌ محورهای مقالات کنگره است.

او افزود: تحریم ها و هزینه های بالای درمانی سوختگی سبب شده تا شاخص《 50 LA》 ایران نسبت به کشورهای جهان اول بیشتر است.

به گفته وی تا الان بیش از ۱۸۰ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال که ۴۱ مقاله به صورت سخنرانی و بقیه مقالات به صورت پوستر است.

فرقانی بیان کرد: در این کنگره پنل های علمی در حوزه های مختلف از جمله هوش مصنوعی برگزار خواهد شد. بزرگسالان بیشتر به دلیل تماس با اجسام داغ دچار سوختگی نخواهند شد.

وی افزود: این کنگره در روزهای ۲۰ و‌۲۱ آذر امسال برگزار خواهد شد و دارای ۱۰ امتیاز باز آموزی است.