نخستین جشنواره ملی نمد امروز دوشنبه در فرهنگسرای شهرکرد آغاز بکار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ آیین افتتاحیه جشنواره ملی نمد امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مدت پنج کارگاه تخصصی شامل «ارتباط نمد با فرهنگ و هنر»، «ارتباط نمد و فناوری‌های نوظهور»، «ارتباط نمد و ایده‌های خلاقانه»، «ارتباط نمد، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان» و «سنتی‌کاران و پیشکسوتان نمد» برگزار خواهد شد.

همچنین کارناوال جشنواره ملی نمد شنبه در نقاط مختلف شهرکرد حرکت کرد تا ضمن اطلاع رسانی عمومی، شور و نشاط اجتماعی را پیرامون این رویداد فرهنگی گسترش دهد.

اختتامیه این جشنواره ۲۰ آذرماه برگزار خواهد شد.