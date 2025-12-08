نخستین جشنواره ملی نمد امروز دوشنبه در فرهنگسرای شهرکرد آغاز بکار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ آیین افتتاحیه جشنواره ملی نمد امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مدت پنج کارگاه تخصصی شامل «ارتباط نمد با فرهنگ و هنر»، «ارتباط نمد و فناوری‌های نوظهور»، «ارتباط نمد و ایده‌های خلاقانه»، «ارتباط نمد، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان» و «سنتی‌کاران و پیشکسوتان نمد» برگزار خواهد شد.

همچنین کارناوال جشنواره ملی نمد شنبه در نقاط مختلف شهرکرد حرکت کرد تا ضمن اطلاع رسانی عمومی، شور و نشاط اجتماعی را پیرامون این رویداد فرهنگی گسترش دهد.

اختتامیه این جشنواره ۲۰ آذرماه برگزار خواهد شد.

برچسب ها: جشنواره ملی ، صنعت نمد
خبرهای مرتبط
نمد هویت فرهنگی و موتور محرک توسعه گردشگری شهرکرد است
نمدمالی، هویت فرهنگی شهرکرد را جهانی می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته غیر حضوری شد
آخرین اخبار
فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته غیر حضوری شد
جشنواره ملی نمد در شهرکرد + تصاویر
۲ هزار دانش‌آموز چهارمحال و بختیاری در مسیر ایمنی
روند افزایشی بیماری آنفلوانزا/ روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ نفر به مراکز درمانی مراجعه ‌می‌کنند
آغاز نخستین جشنواره ملی نمد در بام ایران
گشایش نمایشگاه جشنواره ملی نمد+تصاویر
هشدار نارنجی هواشناسی درخصوص فعالیت سامانه بارشی