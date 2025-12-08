کیفیت هوا در سه شهرستان ساوجبلاغ ، کرج و نظرآباد ناسالم صبح امروز دوشنبه برای تمام گروهها ناسالم شد .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ایستگاه های سنجش، آلودگی هوا در شهرستان ساوجبلاغ ۱۶۳، نظرآباد ۱۵۷ و در کرج ۱۶۵ اعلام شده که این شاخص برای شهرستان چهارباغ ۱۰۵ ناسالم برای گروه های حساس از جمله کودکان، افراد مسن ، بیماران قلبی و تنفسی است .

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.

امروز ۱۷ آذرماه مدارس مقطع ابتدایی در شیفت صبح غیرحضوری ، همچنین مهدکودک و پیش‌دبستانی‌ها به جز شهرستان طالقان و بخش آسارا تعطیل شدند.

 
