باشگاه منچسترسیتی به جذب ستاره ترکیه‌ای رئال مادرید علاقه دارد و حاضر است که رودری را در ازای او به رئالی‌ها بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وبسایت اسپانیایی" Defensa Central" گزارش داده که باشگاه منچسترسیتی در حال بررسی یک معامله بزرگ است که شامل انتقال رودری، هافبک اسپانیایی، به رئال مادرید در ازای آردا گولر، ستاره ترکیه‌ای رئال مادرید، است.

طبق اعلام این گزارش، پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، تمام تلاشش را می‌کند تا رئال مادرید را برای مذاکره درباره جذب گولر متقاعد کند؛ چرا که این بازیکنی را یکی از بزرگ‌ترین استعداد‌های جوان اروپا می‌داند.

با این حال، منابع نزدیک به رئال مادرید تأکید کرده‌اند که گولر غیر قابل معامله است و رئالی‌ها به هیچ عنوان قصدی برای فروش او ندارند.

در ادامه این گزارش آمده است که باشگاه رئال مادرید علاقه‌ای به هیچ‌گونه مذاکره‌ای که شامل مبادله بازیکنان باشد ندارد حتی اگر ارزش فنی بازیکنان پیشنهادی بالا باشد.

مسئولان رئال مادرید معتقدند که گولر بخش اساسی از پروژه آینده باشگاه است و هیچ قصدی برای جدایی او در حال حاضر یا حتی بررسی پیشنهاد‌های احتمالی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که رئال مادرید گولر را به‌عنوان سرمایه‌ای بلندمدت می‌بیند و حاضر نیست او را در هیچ معامله‌ای از دست بدهد، حتی اگر پای ستاره‌ای مثل رودری در میان باشد.

رودری توپ طلای ۲۰۲۴ را به دست آورد با این حال در فصلی که گذشت بیشتر بازی‌های منچسترسیتی را به خاطر آسیب‌دیدگی از دست داد. او در فصل جاری هم بار دیگر با مشکل آسیب‌دیدگی مواجه شده و کمتر بازی کرده است.

منبع: ایسنا

