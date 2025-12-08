براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای آبادان ۱۶۰، اهواز ۱۶۰، خرمشهر ۱۶۵، شادگان ۱۷۱، کارون ۱۷۸، دشت آزادگان ۱۷۱، ماهشهر ۱۵۱ و هویزه ۱۷۰ میکرو گرم بر متر مکعب است که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

این شاخص در شهرهای آغاجری ۱۱۰، اندیمشک ۱۲۸، بهبهان ۱۱۰، شوش ۱۳۴، شوشتر ۱۴۳ و ملاثانی ۱۱۹ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

این شاخص در شهرهای امیدیه، اندیکا،، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول عنوان شده است.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور