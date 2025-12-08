شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در محله شهرک شهید باقری واقع در شهیدخرازی غرب شهر تهران ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به اینکه چند روزی بیشتر به آغاز فصل زمستان باقی نمانده است؛ اما شهروندان در اقصی نقاط کشور با مشکل قطعی آب دست و پنجه نرم میکنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در شهرک شهید باقری شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
باعرض سلام متأسفانه مدت زیادی است که آب منطقه شهرک شهید باقری واقع در شهیدخرازی غرب بیشتر شبها قطع میشه که متاسفانه نه ساعت مشخصی داره نه روز مشخصی، که این موضوع واقعاً زندگی مردم محدوده را به شدت تحت تاثیر قرار داده. متاسفانه طی پیگیریهای بعمل آمده در غالب مناطق شهرهای تهران کرج و خیلی از شهرهای دیگه اصلاً چنین قطعیهای آب به این شکل وجود ندارد. موضوع اینجا است که اگر قرار است این مقدار قطعی آب اعمال شود چرا همه جا اعمال نمیشود؟! با سپاس فراوان