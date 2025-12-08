شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در محله شهرک شهید باقری واقع در شهیدخرازی غرب شهر تهران ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به اینکه چند روزی بیشتر به آغاز فصل زمستان باقی نمانده است؛ اما شهروندان در اقصی نقاط کشور با مشکل قطعی آب دست و پنجه نرم می‌کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در شهرک شهید باقری شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باعرض سلام متأسفانه مدت زیادی است که آب منطقه شهرک شهید باقری واقع در شهیدخرازی غرب بیشتر شب‌ها قطع می‌شه که متاسفانه نه ساعت مشخصی داره نه روز مشخصی، که این موضوع واقعاً زندگی مردم محدوده را به شدت تحت تاثیر قرار داده. متاسفانه طی پیگیری‌های بعمل آمده در غالب مناطق شهر‌های تهران کرج و خیلی از شهر‌های دیگه اصلاً چنین قطعی‌های آب به این شکل وجود ندارد. موضوع اینجا است که اگر قرار است این مقدار قطعی آب اعمال شود چرا همه جا اعمال نمی‌شود؟! با سپاس فراوان

برچسب ها: قطعی آب شرب ، مشکلات مردم ، اداره آب
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
هدررفت آب در مجموعه ورزشی الغدیر حمایت تلخ شهروندخبرنگار ما شد + فیلم
شهروندخبرنگار تهران؛
قطعی آب شرب اهالی بومهن را به دردسر انداخت
شهروندخبرنگار تهران؛
قطعی آب شرب دردسر اهالی خیابان شکوفه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاخیر در صدور کد استخدامی و بلاتکلیفی اساتید هیئت علمی
نگرانی متقاضیان تعاونی مسکن دانشگاه بین‌المللی استان قزوین از تاخیر در تحویل
زباله سوزی نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
آخرین اخبار
نگرانی متقاضیان تعاونی مسکن دانشگاه بین‌المللی استان قزوین از تاخیر در تحویل
زباله سوزی نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
تاخیر در صدور کد استخدامی و بلاتکلیفی اساتید هیئت علمی
نگرانی شهروندان از دود کارگاه آجر در مسیر تبریز به مرند + عکس
حال و هوای یک روز بارانی در بین الحرمین + فیلم
کاهش سن بازنشستگی بیمه درخواست زنان روستایی شد
خانواده ها چشم انتظار اهدای زمین رایگان در طرح جمعیت
مشکلات قطعی آب در محله شهرک شهید باقری تهران از زبان شهروندخبرنگار
گلایه شهروندان از تاخیر در واریز کالابرگ برای سه دهک اول
خرابی سایت نوبت دهی تعویض پلاک شروندان را به دردسر انداخت