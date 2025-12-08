فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از توقیف کامیون حامل ۱۵ تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیاردی ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ بهادر دیلمی فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی تنکابن حین گشت زنی سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی دقیق از خودروی کامیون ۱۵ تن کود شیمیایی تقلبی و قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این راستا یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ دیلمی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالا‌های قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

برچسب ها: کود قاچاق ، قاچاق کالا و ارز
خبرهای مرتبط
جریمه ۳ میلیارد ریالی برای قاچاق کود شیمیایی
کشف انبار کالای قاچاق در ساری
کشف کود قاچاق در ساری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
شناسایی ۲۳۰۰ تخلف اضافه تناژ در جاده‌های مازندران
قهرمانی پارسا حاجی پور در هشتمین دوره مسابقات تنیس روی میز رنکینگ مازندران
کاسپین فریدونکنار با برتری در شهرآورد صدرنشینی را حفظ کرد + فیلم
کشف ۲۰۰ میلیاردی کود شیمیایی تقلبی و قاچاق در تنکابن
آزادسازی ۳۰۰ میلیاردی اراضی زراعی در تنکابن
برخورد قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در گلوگاه
برگزاری مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی بانوان مازندران در بابل + فیلم
صادرات ۱۹۱۵ تن کیوی از بندر نوشهر
انسداد محور کندوان
برف و باران در راه مازندران