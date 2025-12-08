فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از توقیف کامیون حامل ۱۵ تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیاردی ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ بهادر دیلمی فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی تنکابن حین گشت زنی سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی دقیق از خودروی کامیون ۱۵ تن کود شیمیایی تقلبی و قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این راستا یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ دیلمی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالا‌های قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.