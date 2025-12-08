نیمار از روزهای سختش با سانتوس سخن گفت. از روزهایی که ناچار شد به مشاور مراجعه کند و از او کمک بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سانتوس در آخرین بازی فصلش توانست با سه گل کروزیرو را شکست دهد و ماندنش را در لیگ برتر قطعی کند. نیمار در این بازی هم با وجود مصدومیتی که داشت مثل بازی‌های قبلی به میدان رفت و البته نه توانست گلی را به ثمر برساند و نه پاس گلی بدهد اما نمره ۷.۱ را به خود اختصاص داد.

او سهم بسزایی در سقوط‌نکردن سانتوس داشت. رسانه‌های برزیلی پیشتر اعلام کردند که نیمار به‌ دلیل مصدومیت مینیسک زانوی چپ فصل را از دست داده است اما او با وجود مصدومیتش به میدان رفت و در سه بازی پیاپی درخشید.

نیمار در سه بازی توانست پنج گل را به ثمر رساند و یک پاس گل هم بدهد تا نقش بسزایی در ماندن سانتوس در لیگ برتر فوتبال برزیل داشته باشد. این فداکاری نیمار باعث شد تا محبوبیتش میان هواداران سانتوس بسیار بیشتر شود. این باشگاه برزیلی بعد از پایان لیگ از نیمار تقدیر کرد.

نیمار در گفت‌وگو با رسانه‌های برزیلی تاکید کرد که باید به خاطر مصدومیتی که دارد جراحی کند. او گفت: روزهای بسیار سختی را تجربه کردم. بعد از شکست برابر فلامینگو از یک طرف خطر سقوط به لیگ پایین‌تر را احساس کردم و از طرف دیگر هم با سیل انتقادها مواجه شدم. روزهای سختی بود و حتی مجبور شدم از مشاور کمک بگیرم.

نیمار ادامه داد: اعتراف می‌کنم که از نظر عاطفی بسیار قوی‌ام. بسیاری از چیزها را می‌توانم تحمل کنم اما این بار کم آوردم. خوشحالم که پایان خوبی رقم خورد.

منبع: ایسنا