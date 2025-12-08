باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -علیرضا خاکپور گفت:در راستای بهبود مدیریت بحران و ارتقای خدمات روستایی و افزایش ضریب امنیت عمومی دوربین مدار بسته در مسیرهای ورودی و نقاط حادثه خیز روستاهای بخش فندقلو این شهرستان نصب میشود.
خاکپور اعتبار مورد نیاز برای خرید و نصب دوربین مدار بسته را از محل درآمد و اعتبار دهیاریها عنوان کرد و ادامه داد: این دوربینها با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان و با نظارت بخشداری بخش فندقلو و با همکاری دهیاریها نصب خواهند شد.
وی ارتقا و بهبود ضریب امنیت در روستاها، کاهش و جلوگیری از سرقت را از اهداف نصب دوربین مداربسته در روستاهای بخش فندقلو عنوان کرد و افزود: این دوربینها مجهز به بروزترین سیستم و امکانات تصویربرداری و پلاک خوان هستند، لذا در راستای ارتقای امنیت عمومی روستاییان تصاویر در اختیار پلیس نیز قرار خواهد گرفت.
خاکپور با بیان اینکه شهرستان اهر قریب به ۳۰۰ روستا دارد افزود: این طرح به صورت مستمر در سایر روستاهای پرتردد و محوری نیز اجرا خواهد شد.