فرماندار اهر گفت:دوربین های مدار بسته در ۷ روستای بخش فندقلو این شهرستان نصب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -علیرضا خاکپور گفت:در راستای بهبود مدیریت بحران و ارتقای خدمات روستایی و افزایش ضریب امنیت عمومی دوربین مدار بسته در مسیر‌های ورودی و نقاط حادثه خیز روستا‌های بخش فندقلو این شهرستان نصب می‌شود.

 خاکپور اعتبار مورد نیاز برای خرید و نصب دوربین مدار بسته را از محل درآمد و اعتبار دهیاری‌ها عنوان کرد و ادامه داد: این دوربین‌ها با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان و با نظارت بخشداری بخش فندقلو و با همکاری دهیاری‌ها نصب خواهند شد.

وی ارتقا و بهبود ضریب امنیت در روستا‌ها، کاهش و جلوگیری از سرقت را از اهداف نصب دوربین مداربسته در روستا‌های بخش فندقلو عنوان کرد و افزود: این دوربین‌ها مجهز به بروزترین سیستم و امکانات تصویربرداری و پلاک خوان هستند، لذا در راستای ارتقای امنیت عمومی روستاییان تصاویر در اختیار پلیس نیز قرار خواهد گرفت.

خاکپور با بیان اینکه شهرستان اهر قریب به ۳۰۰ روستا دارد افزود: این طرح به صورت مستمر در سایر روستا‌های پرتردد و محوری نیز اجرا خواهد شد.

برچسب ها: دوربین مدار بسته ، مدیریت بحران
خبرهای مرتبط
نصب دوربین‌های کنترل سرعت در اتوبان تبریز ـ سهند
نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در مسیر اتوبان پاسداران تبریز
فرماندار هشترود مطرح کرد
ضرورت نصب دوربین مداربسته در ورودی روستاهای هشترود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بلاتکلیفی احداث شهرک مسکونی در شهرستان ورزقان با گذشت ۸ سال
کشف بیش از ۲۸ تن گندم قاچاق در مراغه
آخرین اخبار
کشف بیش از ۲۸ تن گندم قاچاق در مراغه
بلاتکلیفی احداث شهرک مسکونی در شهرستان ورزقان با گذشت ۸ سال
دستگیری دو صیاد غیرمجاز در هوراند
نصب دوربین‌های مداربسته برای افزایش امنیت در روستا‌های اهر 